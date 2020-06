Abierto de EEUU de tenis mantiene sus planes de iniciar el 31 de agosto, con miras a celebrarse en Nueva York sin espectadores.

A pesar que la U.S. Open quiere mantener el cronograma, espera la autorización de las autoridades, informó este lunes The New York Times.

El diario citó a cuatro responsables tenísticos que coinciden que los organizadores intentan que el Abierto se dispute en sus fechas originales.

En medio de los desafíos del COVID-19, las fechas que procuran los organizadores es la establecida en el cronograna: 31-Agosto al 13-Septiembre.

La celebración de este torneo de Grand Slam ha estado sumido en la incertidumbre durante semanas a causa de la pandemia.

No obstante, un grupo de figuras del tenis han expresado sus dudas acerca de competir en Nueva York, el epicentro del COVID-19 en EEUU.

La Federación de tenis de EEUU (USTA) tiene el apoyo de los circuitos ATP y WTA para celebrar el Abierto en su sede Flushing Meadows.

El Abierto de EEUU de tenis mantiene sus planes de iniciar el 31 de agosto. Se espera que la Federación anuncie la decisión, según el diario.

De su lado, la revista Forbes también reportó que el Abierto se llevaría a cabo como está previsto y que el anuncio se haría «pronto».

Los planes de la Federación para sortear la amenaza del COVID-19 han sido recibidos con amplias reservas entre los principales jugadores.

Entre los jugadores que han hecho publica sus reservas, destaca el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Según los protocolos de seguridad propuestos, los tenistas serían confinados en un hotel en las afueras de Manhattan.

Ademas, solo se les permitiría estar acompañados de un miembro de su equipo.

Las eliminatorias de clasificación de individuales serían suprimidas mientras que las categorías de dobles se reducirían de 64 emparejamientos a solo 24.

«Creemos que es un buen plan y creemos que es bueno para el deporte. Es bueno para la economía del tenis, crea puestos de trabajo para ustedes, para los entrenadores, para tanta gente», dijo el director de relaciones con los jugadores de la USTA, Eric Butorac, a tenistas la semana pasada.

Sin embargo, Djokovic consideró que las medidas de seguridad y las restricciones en el número de personal de apoyo eran problemáticas.

«No tendríamos acceso a Manhattan, tendríamos que dormir en hoteles en el aeropuerto, para ser sometidos a pruebas dos o tres veces por semana», expuso ‘Nole’.

Las dudas de Djokovic fueron compartidas por Rafael Nadal, quien afirmó que no jugaría en el Abierto si se fuera a celebrar en ese momento.

Roland Garros, otro torneo de Grand Slam, fue pospuesto a finales de septiembre, mientras que Wimbledon se canceló por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Información: AFP