Abierto Británico de Golf postergado hasta el próximo año. La cancelación de la edición de la temporada 2020 se debe a la pandemia del COVID-19.

Tras rumorearse días atrás que el torneo se disputaría en otras fechas, los organizadores «Royal And Ancient» anunciaron para el 2021 la próxima edición.

Abierto Británico de Golf postergado hasta el próximo año. La edición numero 149 del torneo estaba pautado para jugarse del 16 al 19 de julio.

Los organizadores detallaron a través de un comunicado que «El R&A ha decidido cancelar el Abierto de 2020 debido a la actual pandemia de COVID-19. «The Championship» se jugará en el Royal St George en 2021».

A su vez destacaron: «Ha sido necesario cancelar el torneo basándose en las recomendaciones del Gobierno del Reino Unido, las autoridades sanitarias, los servicios públicos y los consejeros del R&A»

El Abierto Británico de Golf se juega desde 1860, siendo esta la primera vez que el evento deportivo se cancela desde la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de estudiar todas las opciones para que el torneo se disputase este año ha sido imposible, afirmó Martin Slumbers, director ejecutivo del R&A.

A través de la cuenta twitter del torneo @TheOpen y de su portal web theopen.com dieron a conocer con pesar el comunicado, agradeciendo a los que mostraron su pesar tras la declaración.

