A un paso de recuperar su trono: La Reina del Salto triple Yulimar Rojas logró el pase a la final del Mundial de Atletismo en Tokio 2025

La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas, a la final con un único salto de 14,49 en su vuelta al foso.

La venezolana, que volvía a la competición de triple tras su lesión en el tendón de Aquiles, sólo necesitó un intento para clasificarse para la final, en la que defiende el título

«La Reina» está de vuelta. Y es que Yulimar Rojas se clasificó este martes a la final de la del Salto Triple femenino en el Mundial de Atletismo de Tokio al marcar 14.49mts en su primer intento, el mejor hasta ahora de su grupo clasificatorio.

Leer También: La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas a recuperar su trono: Programa del Mundial de Atletismo Tokio 2025 del 16 de septiembre

Cabe destacar que el mínimo exigido para clasificar a la final era de 14.35mts y la criolla pudo superarlo para clasificar de manera directa e ir en busca de su quinta corona en un Mundial al aire libre. Adicionalmente, hay que mencionar que ella posee el récord de esta competencia, que es de 15.74mts.

En la final, que será el jueves 18 de septiembre a las 7:55am (hora de Venezuela), Yulimar Rojas competirá contra rivales fuertes como Liadagmis Povea de Cuba, que logró clasificarse con un salto de 14.44mts también en su primer intento.

Al mismo tiempo, se espera que Jasmine Moore de Estados Unidos; quien fue bronce en París 2024, pueda estar también presente en la ronda decisiva

Hender «Vivo» González

Con información de Líder