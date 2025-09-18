A recuperar su trono este jueves 18-09 en el Mundial de Atletismo Tokio 2025: ´La Reina del Salto Triple´ Yulimar Rojas por el oro

La atleta venezolana buscará su corona mundialista y alcanzar su quinta medalla de oro en un Mundial al aire libre para consolidar aún más su legado como la «Reina del Salto triple».

La atleta venezolana Yulimar Rojas se prepara para la final del triple salto femenino que se celebrará este jueves 18 de septiembre en el Mundial de Atletismo 2025 en Tokio, Japón.

La final está programada para las 07:55 a.m. (hora de Venezuela).

Este evento marca su regreso a la alta competencia después de dos años de ausencia debido a una lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en abril de 2024 y que la apartó de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rojas se clasificó para la final con un solo intento el pasado martes, alcanzando una marca de 14.49 metros. Este salto fue suficiente para superar la marca mínima de clasificación directa y demostró que ha vuelto en gran forma.

La «Reina del triple salto» expresó su alegría y orgullo por el regreso a la competencia. En entrevistas, manifestó que se siente «muy feliz y orgullosa» de volver a la pista donde, en su momento, rompió el récord mundial. Agradeció el apoyo de su país y aseguró que su principal objetivo en la final es «disfrutar».

En la final de este jueves, Yulimar Rojas se enfrentará a competidoras de alto nivel, incluyendo a las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea, así como a la campeona olímpica Thea LaFond.

La venezolana buscará defender su corona y conseguir su quinto título mundial al aire libre, consolidando aún más su legado como la «Reina del Salto triple».

Hender «Vivo» González

Con información del Universal