¡A reclamar el trono! la triplista Venezolana Yulimar Rojas buscará reinar en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La atleta oriental de 29 años de edad busca retornar a lo más alto del salto triple.

La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas es sin duda la deportista más importante que tiene el país, como lo reflejan sus múltiples logros en el ámbito internacional, pues ya en su haber tiene una medalla de oro y una de plata en Juegos Olímpicos, sin mencionar sus logros en Mundiales, donde también domina.

Pero la Reina del triple salto, quien durante una década prácticamente no ha tenido competencia, vio limitado su accionar en el plano global, debido a una lesión. Incluso, dichas dolencias la dejaron marginada de los JJ.OO de París 2024.

Yulimar Rojas buscará coronarse en Tokio, como sucedió en los JJ.OO

Una ausencia que hizo que la delegación venezolana abandonara la capital francesa sin apenas una presencia, a diferencia de Tokio 2020, cuando se sumaron cuatro, tres de ellas plateadas, además de la dorada de Yulimar Rojas.

Pero la oriental de 29 años de edad quiere reclamar su trono y está lista para ser la mejor en las diferentes competencias en las que tiene pensado particpar. Una de ellas se dará en el Mundial de Tokio, que se desarrollará entre el 13 y el 21 de septiembre.

Dos venezolanos competirán en salto triple

Yulimar Rojas retornará no solo a las pistas, sino también al lugar que la vio llegar a lo más alto, con esa medalla de oro que se dio con un récord mundial acompañado con su salto de 15.67 metros. Una marca que posiblemente nunca se superará en esta disciplina.

Allí no estará sola dentro de la delegación venezolana, puesto que también participará en triple salto Leodan Torrealba, siendo junto a cuatro brasileños los representantes sudamericanos en el Mundial.

