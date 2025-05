A Pep Guardiola se le va otro título: Crystal Palace le ganó a Manchester City 1-0 y se consagró campeón de la FA Cup

Derrota del Manchester City en la final de la FA Cup. El solitario gol de Eberechi Eze brinda a los ‘eagles’ el primer título de su historia. Debutó el ‘Diablito’ Echeverri.

Era una tarde de gloria o drama en Wembley. Tras 90 minutos de un ambientazo inigualable, mucha tensión, alguna que otra intervención determinante del VAR y un solitario gol, el de Eberechi Eze, la gloria fue para el Crystal Palace de Oliver Glasner y el drama, otro más en esta ‘olvidable’ temporada, para Pep Guardiola y su Manchester City. El primer trofeo en la historia del cuadro londinense, el mismo que llenó de lágrimas de felicidad la mitad eagle de Wembley y les llevará a viajar por Europa más de 25 años después, significa que la 2024-2025 está más cerca de ser también, si los skyblues no le ponen remedio en el próximo Mundial de Clubes, la segunda campaña más pobre en cuanto títulos desde que el técnico de Sampedor aterrizó en el Etihad Stadium.

Los jueves de Europa League llegarán a Selhurst Park gracias, en gran medida, a Dean Henderson. El internacional inglés y canterano del Manchester United se encargó de frenar a Erling Haaland, Jérémy Doku, el debutante ‘Diablito’ Echeverri y compañía. También desde el punto de penalti, también con polémica. El meta del Crystal Palace pudo ser expulsado antes de encumbrarse como héroe del conjunto londinense en el templo del fútbol inglés. Este triunfo asegura la presencia de ocho ingleses en Europa el próximo curso, teniendo aún la posibilidad el Manchester City de que la suya sea en Champions League. El penúltimo ‘título’ que le queda a los mancunianos.

Una exhibición con polémica

El once extremadamente ofensivo que sacó de inicio Pep Guardiola, con Bernardo Silva como pivote y hasta cuatro delanteros por delante de Kevin de Bruyne, fue un arma de doble filo para el Manchester City. Lo mismo que la presencia de Haaland, Marmoush, Savinho y Doku en el frente de ataque skyblue llevó al Crystal Palace a un nivel de sometimiento que a punto estuvo de adelantar a los citizens en el marcador, la retaguardia tan desguarnecida del cuadro mancuniano permitió a los eagles marcar en su primer acercamiento a la meta de Stefan Ortega.

El 1-0 de los londinenses, superado el cuarto de hora de encuentro, fue un gol, al contragolpe, de puro Crystal Palace de Oliver Glanser. Jean-Phillipe Mateta para bajar el balón del cielo y jugar de espaldas, Daniel Muñoz para correr la banda y Eberechi Eze para marcar las diferencias en el interior del área como lleva haciendo toda la campaña. Cuatro goles y una asistencia sumaba así el talentoso ‘10’ inglés en el histórico torneo copero.

A punto estuvo de irse al traste, hasta en dos ocasiones, todo lo bueno construido por los pupilos de Oliver Glasner, pero la actuación de Dean Henderson, con ayuda del VAR, empezó a tomar tintes épicos. El propio meta inglés, quien inauguró el choque firmando una parada de muchísimo mérito ante el remate de Haaland, puso en riesgo su continuidad en el encuentro sacándole un balón de la bota al noruego sobre la misma línea del área. O eso parecía, porque las tomas emitidas a posteriori parecían indicar que Henderson tocó el esférico fuera de su área. Pero el meta, canterano del Manchester United, siguió en el partido y, pasada la media hora de encuentro, le detuvo una pena máxima a Marmoush.

Bernardo Silva la provocó y el egipcio, sorprendente lanzador del penalti aún estando Haaland y De Bruyne sobre el verde, la erró. Minutos después, Henderson protagonizó otro paradón, esta vez a Jérémy Doku, que terminó de dar luz verde al dueño del Crystal Palace, Steve Parish, para que fuera encargando su estatua para las inmediaciones de Selhurst Park. Pero aún restaban 45 minutos.

Debut casi soñado para Echeverri

No variaron los planes de partido de uno y otro equipo, como tampoco el guion del mismo, ya que fue el Crystal Palace el que volvió a ver portería. Pero en esta ocasión, el VAR se alió con los skyblues. Enloqueció por completo la mitad eagle de Wembley cuando Daniel Muñoz puso el 2-0 en el marcador tras un saque de esquina y varios rebotes en el área del Manchester City. No había problema con la posición del infravalorado y potentísimo carrilero colombiano, pero sí con la de Ismaïla Sarr. El tanto fue finalmente anulado por fuera de juego. Los pupilos de Pep Guardiola se vinieron arriba y a los de Oliver Glasner no les quedó más remedio que encerrarse completamente atrás.

El debut de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, el precoz y talentoso futbolista argentino de 19 años fichado desde River Plate, pudo tener el debut soñado como jugador citizen. En su primera aparición como futbolista del Manchester City, en toda una final de FA Cup, el internacional Sub-20 con la Albiceleste gozó de la mejor ocasión para el empate. Minutos después de que Kevin de Bruyne regalase el 1-1 a Nico O’reilly, y el canterano se durmiera a la hora de definir en el interior del área, el belga hizo lo mismo con Echeverri. El argentino sí armó el disparo, pero Dean Henderson había escrito ya su nombre en los libros de historia del Crystal Palace. Tras perder las finales de 1990 y 2016, a la tercera fue la vencida para el equipo de Oliver Glasner.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS