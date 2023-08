“A la luz de Dios”: Familias de la Ribereña carecen de condiciones dignas para vivir

“A la luz de Dios” así viven los habitantes de la Ribereña 4 al final del sector 23 de enero en el este de Barquisimeto, quienes no cuentan con el servicio eléctrico en sus humildes hogares, segun indicó Yenny Maribel López residente del mencionado sector, el cual no solo carece de este servicio, sino de todos los servicios básicos.

“No tenemos agua, no tenemos luz” comentó Yenny, quien le indicó a Noticias Barquisimeto que lamentablemente no cuenta con un hogar digno en donde vivir junto con sus 4 hijos, en su hogar solo cuenta con una lámina de zinc para el techo, y sus paredes son un par de sabanas, las cuales en la temporada de lluvia no resguardan su humilde morada.

Yenny también comenta que debido al riesgo que tiene al estar en un terreno débil y a orillas la Avenida Ribereña, debe desalojar lo más pronto posible, dichas instrucciones fueron dictadas por Protección Civil en una visita realizada.

Sin embargo, ella y su familia se niegan a abandonar el mencionado terreno, pues no tienen a donde ir, por no contar con los recursos necesarios “yo solo trabajo en casa de familia, y no me alcanza ni para comer” indicó la residente.

“Lo que me dijeron es que me podían trasladar a unos edificios a lado de La Sábila (Alí Primera)” indicó al ser consultada, añadiendo que para dicho procedimiento realizó unos trámites en INHAVI pero no le dieron una respuesta.

Cuatro de estas casas están bajo las mismas condiciones

Alimentarse por obra de Dios

“Como es por la misericordia de Dios” fueron las crueles y dolorosas palabras de Yenny, quien hace “de tripas corazones” para que ella y sus hijos tengan un bocado de comida, “no tengo esposo, ni familia que nos ayuden, solo soy yo con mis cuatro hijos, mi hermano y mi mamá… lo poquito que consigo con eso me ayudo, solo trabajo yo en casas de familias” respondió.

La educación de sus hijos, un deseo que no puede cumplir

De sus cuatro niños, 2 están en edad escolar, pero tristemente López comentó que “No tengo ni como poner a mis hijos a estudiar”, los infantes no asisten a clases porque no tiene los recursos para cosas como el uniforme o los útiles escolares, “no te miento aveces no tengo ni como comer, menos para útiles”.

Igualmente expresó su deseo de que sus hijos logren entrar a una escuela y formarse como profesionales “yo quiero que sean alguien en la vida, que no sean como yo que no se leer ni escribir” puntualizó la dama.

Están próximos a la Avenida Ribereña

Las Lluvias: Un temor

Adicional a las problemáticas previamente mencionadas, Yenny resaltó que cuando llueve tiene que moverse hacia la vivienda de su madre, pues su humilde casa no resiste a las precipitaciones “el rancho se me mueve como si fuese una tela”.

También indicó siente mucho temor cuando llueve, pues no sabe que puede ocurrir con su hogar, su madre por otro lado, se muestra optimista y pone toda su fe en Dios, “abuela, abuela, se nos cae el rancho dicen los niños, y yo les digo, eso no se va a caer hijos, estamos en obra de Dios”, comenta la madre de Yenny.

finalmente le hicieron un llamado a las autoridades para que les ayuden a resolver su problemática que afecta hasta 3 hogares, a conseguir un hogar digno, pues a su criterio solo les apoya Dios.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto