¡A 50 bolívares! Usuarios de Barquisimeto y Cabudare denuncian cobro ilegal del pasaje

Usuarios del transporte público en Barquisimeto, específicamente de la zona norte, y de la concurrida ruta hacia Cabudare, han levantado su voz en protesta por un aumento ilegal y arbitrario del pasaje. Los transportistas estarían cobrando tarifas muy por encima de las establecidas en la Gaceta Oficial, generando frustración e indignación entre los ciudadanos.

Frustración en la zona norte

Alejandro Peraza, un usuario afectado, relató la situación que vivió recientemente. «El viernes pasado, me monté en el bus y el colector me dijo que el pasaje costaba 50 bolívares, cuando la tarifa oficial es de 30 bolívares», explicó Peraza. Él, al igual que otros usuarios, estaba acostumbrado a pagar 40 bolívares por la ruta larga, pero el nuevo incremento ha desatado su enojo.

El usuario detalló la situación: el colector le recibió los 40 bolívares, pero lo obligó a viajar de pie durante todo el recorrido como una especie de castigo. «Cada vez que me sentaba, el colector me mandaba a ponerme de pie», comentó. Según Peraza, solo aquellos que pagaban la tarifa de 50 bolívares tenían el derecho de ir sentados. «El que pagaba 40 bolívares, aparte de pelear, tenía que irse de pie», agregó.

La situación se repitió en cada parada, con los pasajeros reclamando al colector por el cobro indebido. Peraza afirmó que el aumento no se justifica por la hora o por ser una ruta larga, sino que se trata de un «aumento que simplemente le da la gana de pasar por encima del precio estipulado y cobrar de más».

Inconformidad en la ruta Barquisimeto – Cabudare

La situación no es exclusiva de la zona norte de la ciudad. Raquel Ramos, usuaria de la ruta Barquisimeto-Cabudare, también denunció un aumento unilateral. «El aumento a 40 bolívares lo hicieron en julio y ya en septiembre quieren aumentarlo de nuevo», señaló, visiblemente molesta.

Los usuarios aseguran que los transportistas están actuando por cuenta propia, sin respetar la Gaceta Oficial que regula las tarifas. Este desmedido aumento ha generado un profundo malestar entre los ciudadanos, que ven afectado su presupuesto diario.

Ante este panorama, los usuarios hacen un llamado urgente al Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT). Piden que tomen cartas en el asunto, fiscalicen las tarifas y apliquen las sanciones correspondientes a aquellos transportistas que incumplen la ley, afectando el bolsillo de los barquisimetanos y cabudareños.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto