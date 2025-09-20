945 de por vida para CR7: Con dobletes de Cristiano Ronaldo y João Félix, Al Nassr venció 5-1 a Al Riyadh por Liga Saudí

Con goles de Cristiano «CR7» Ronaldo, Joao Félix y KIngsley Coman, Al Nassr derrotó a Al Riyadh en el marco de la fecha 3 de la Liga Profesional Saudí.

Desde su llegada al fútbol saudí, el luso ha vuelto a su mejor versión. Suma cinco goles en tres partidos y su capacidad de generar peligro vuelve a ser élite.

Al Nassr arrasa y se divierte. El equipo de Jorge Jesus no pasó penuria alguna para conseguir los 3 puntos y empatar con Al Ittihad en lo más alto de la tabla. Cristiano Ronaldo volvió a marcar y João Félix demuestra día a día que su mejor versión está de vuelta.

El partido comenzó con dos caras diferentes en cada lado del césped. Al Nassr entró enchufado desde el primer momento, mientras que Al Riyadh estuvo algo frío y muy perjudicado por la falta de ideas con el balón. En esas, João Félix tardó apenas 6 minutos en sacar provecho a un buen pase raso de Coman.

El gol no calmó las ansias de sangre de Al Nassr, que por acoso y derribo, seguía poniendo en jaque a sus rivales. Coman, al llegar la media hora de juego, aprovecharía un error en la salida de balón por parte de Barbet, para batir por bajo a Borjan.

Apenas tardaría 3 minutos en sumarse a la fiesta Cristiano Ronaldo. El capitán y estrella del equipo recibió un buen pase de su compatriota João Félix y tras un buen control, definió a la perfección. Ya en el 44 de juego, el propio João anotó el cuarto tanto del partido, aunque tras la revisión del VAR, quedó anulado por un codazo de Mané a un rival, cerrando así una primera parte con poco que pulir para los de Jorge Jesus.

Nada más arrancar el segundo tiempo volvió el chaparrón de goles. En el 48, João Félix volvió a anotar en una noche de ensueño. Un par de minutos después, un cabezazo de Sylla sirvió para que Al Riyadh consiguiera su gol del honor.

Pasaría un cuarto de hora hasta que el marcador volviera a moverse. João, el más listo de la clase, pone rápido una falta en juego y habilita a Coman y Cristiano solos ante el portero. El francés decide regalársela a su compañero y el 7 de Al Nassr hace el segundo en su cuenta y completa la manita.

La recta final del encuentro fue una balsa de aceite. João Félix se marchó ovacionado poco antes del final y sus compañeros se dedicaron a dejar pasar el tiempo. Nueva exhibición de los de Jorge Jesus, nuevo doblete de Cristiano y otra noche más de O Menino certificando que sigue siendo uno de los mayores talentos a nivel mundial.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS