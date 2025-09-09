943 de CR7: Con gol de Cristiano Ronaldo Portugal se impone a Hungría 3-2 en Eliminatoria Europeas

El 7 marca de penalti el gol número 943 de su carrera. Con 39, se convierte en el máximo goleador de la historia de la clasificación para el Mundial. Portugal ganó en el 86′.

Moja ante Hungría y atrapa al guatemalteco como máximo goleador histórico de las clasificaciones mundialistas.

Cristiano Ronaldo se ha convertido esta noche ante Hungría en el máximo goleador de la historia de las fases de clasificación FIFA para los mundiales de fútbol.

Tras los dos tantos anotados ante Armenia y esta noche frente a Hungría de penalti en su partido de clasificación número 49, el gigante luso logra igualar otro récord para su impresionante palmarés: 39 goles. Aún le quedan, además, cuatro partidos más de esta fase para subir aún más el listón, uno de ellos contra Armenia en casa…

Como siempre, la pelea con Leo Messi sigue estando en todo lo alto, pero esta vez con un invitado inesperado, como es el ‘Pescaíto’ Ruiz, el delantero guatemalteco, toda una leyenda, que se mantenía al frente de la tabla con los flamantes 39 goles (en 47 partidos) con los que se retiró en 2016. Hasta hoy.

Aunque nunca llegó a disputar un Mundial, el ‘Pescaíto’ logró esa marca entre 2002 y 2016, durante cinco fases de clasificación en la Concacaf, que cerró en su último encuentro internacional con un partido apoteósico, disputado ante San Vicente y Granadinas en septiembre de 2016: cinco goles en un mismo partido, con lo que dejó esa marca en los 39 que hoy ha atrapado Cristiano.

Justo por detrás de ambos ya va a quedar, salvo milagro, Leo Messi, con 36 dianas (en 72 partidos) en las mismas fases de clasificación. El argentino no juega esta noche el último partido de la albiceleste contra Ecuador, con lo que ya debería dejar la marca en esa cifra, igualmente admirable.

Cristiano Ronaldo celebra su tanto contra Armenia.LAPRESSE

Cristiano lleva 141 goles en 223 partidos internacionales con Portugal, ya sean amistosos, clasificación para un gran torneo o el propio en sí. Más que nadie.

En la pasada Eurocopa, superó a Platini como máximo goleador histórico de la competición convirtiéndose también en el primer jugador en anotar en las cinco ediciones que ha disputado y en 11 torneos consecutivos.

Recientemente además ha superado el récord de goles a nivel de selecciones del iraní Ali Daei (109).

Cambios

Bence Ötvös (59′, Alex Tóth), Dániel Lukács (59′, Zsolt Nagy), Trincão (65′, Bruno Fernandes), João Félix (78′, João Neves), João Palhinha (78′, Pedro Neto), Milán Vitális (81′, Callum Styles), António Silva (86′, Vitinha), Gonçalo Ramos (86′, Cristiano Ronaldo), Zsombor Gruber (89′, Bendegúz Bolla), Márton Dárdai (89′, Milos Kerkez)

Goles

1-0, 20′: Barnabás Varga, 1-1, 35′: Bernardo Silva, 1-2, 57′: Cristiano, 2-2, 83′: Barnabás Varga, 2-3, 85′: Cancelo

Tarjetas

Arbitro: Erik Lambrechts

Arbitro VAR: Bram van Driessche, Bert Put

Barnabás Varga (55′,Amarilla), João Neves (76′,Amarilla), João Palhinha (94′,Amarilla)

Hender «Vivo» González

Con información de Marca