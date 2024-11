913 goles: Con doblete de Cristiano “CR7” Ronaldo, Al Nassr derrotó 3-1 a Al Gharafa por la Champions League Asiática

Con dos goles de Cristiano “CR7” Ronaldo y un tanto de Ángelo Gabriel, Al Nassr se impuso por la fecha 5 de la Champions League de la AFC y se ubicó en la segunda posición en la tabla.

Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar desde su llegada a Arabia Saudita, donde es la figura principal de la liga y del Al Nassr, club con el que a los 39 años sigue haciendo goles. Este lunes, en Qatar, su equipo le ganó por 3-1 al Al-Gharafa SC, por la quinta fecha de la Champions League asiática. Y el delantero de la selección de Portugal se despachó con un doblete para alcanzar los 913 goles en su carrera. ¿Llegará a los mil gritos?

Al Nassr pasó por encima de Al Gharafa con un Cristiano Ronaldo diferencial. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions de Asia, arrancó con los saudíes dominando durante toda la primera parte. Cristiano contó con muchas ocasiones para poder adelantar a su elenco en el marcador. Sin embargo, sus continuos fallos y las decisiones arbitrales provocaron que acabase desesperado al término de los 45 minutos. Intentó todo. Sus compañeros abarcaron el área a base de centros dirigidos a él, pero la estrella no pudo conectar ninguna con acierto.

Ni siquiera pudo convertir desde el punto de penalti. El colegiado indicó pena máxima, después de una entrada de un defensor de Al Gharafa a Sadio Mané. Cuando se disponía a lanzar desde los once metros, el árbitro cambió su decisión tras ir al VAR y dictaminar que el ex del Liverpool se había tirado. Incluso, fue protagonista de la oportunidad más clara. Probó con una volea en área pequeña, que no llegó a entrar en el fondo de las mallas, gracias a una intervención providencial de Kechrida, quien repelió el disparo. En el otro lado, Joselu pasó totalmente desapercibido. Su conjunto generó poco peligro, todo a botas de Brahimi, pero el español no logró entrar en juego. Todo lo contrario a Sergio Rico, que estuvo excepcional en cada intervención. Frenó el asedio de Al Nassr, siendo uno de los más destacados de su equipo durante la primera parte.

La pesadilla llegó a su fin nada más rodó el balón en la segunda mitad. Cristiano se repuso y logró por fin ver puerta con un remate de cabeza sobre la línea de gol en el minuto 46′. Los locales hicieron el amago de intentar el empate. No obstante, el equipo dirigido por Pioli volvió a ser muy superior. En el 56′, Angelo puso aún más tierra de por medio con una sensacional jugada. Se plantó cara a cara con Sergio Rico, pisó la pelota, sentó al guardameta y definió a placer con la portería vacía.

El astro portugués sentenció el enfrentamiento con un gran gol. Recibió en la corona del área, recortó y ejecutó un potente disparo dirigido al palo largo, imposible para el portero (64′). Con el partido decidido y sin Cristiano ya en el campo, Joselu recortó distancias en el 75′. Tuvo una doble oportunidad. La primera la detuvo Bento y en la segunda no perdonó. Pese a las intenciones por buscar el empate, la tarjeta roja que recibió Sano minutos después alejó cualquier tipo de posibilidad. Al Nassr continúa invicto en la máxima competición asiática, mientras que Al Gharafa acumula tres derrotas, un empate y una victoria. Se pone complicada la clasificación a la siguiente fase para los qataríes.

Joselu y Cristiano: el reencuentro

El futbolista español y el portugués coincidieron en el Real Madrid y se volvieron a ver las caras en la victoria de Al Nassr contra Al Gharafa. El flamante campeón de Europa lo recordó con una foto que publicó en la red social X acompañada de un “Me alegra volver a verte”. Una instantánea que apela a un pasado madridista común.

Diario AS

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas