90% de las escuelas en Venezuela cumplen su horario completo

“Más del 90% de las escuelas del país están cumpliendo su horario, de lunes a viernes, lo que es determinante para que podamos dar el programa completo de formación académica”. Así lo aseveró este lunes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, al visitar la Escuela Ecológica Simón Rodríguez, en Fuerte Tiuna, Caracas.

En este sentido, Rodríguez pidió a los maestros y directores a no intervenir en la dinámica escolar sacando a los muchachos del aula de clase. “El horario de clase lo debemos pelear, porque es el contenido de los muchachos y se trata del tercer objetivo planteado, que los estudiantes tengan todos sus maestros y su horario completo”, recoge una nota de prensa.

El ministro reiteró que Venezuela atraviesa por dificultades producto de la pandemia y del bloqueo impuesto por estados Unidos, y eso se ha visto reflejado en los liceos y colegios de todo el país; sin embargo, señaló que la educación no se puede detener y todos los involucrados deben tener como prioridad a los estudiantes.

“Como lo dijo Simón Rodríguez: no hay libertad, no hay ciudadanía si no hay educación popular, educación pública, educación de calidad para todas (…) Cómo darle educación pública, gratuita y de calidad es la primera tarea que tenemos”, sentenció a propósito del 255 aniversario del natalicio de Simón Rodríguez, que se conmemora este lunes.

Por otra parte, refirió que el Gobierno nacional, desde el despacho educativo, seguirá trabajando en mejorar las condiciones materiales y sociales de los maestros y maestras.

Al respecto, informó que ya se han realizado unas 50.000 intervenciones quirúrgicas a maestros y maestras desde que inició el plan especial de atención social de ocho dimensiones.

En el recorrido por la escuela, acompañaron al ministro la directora del plantel, Katty Milano; así como Yaneth Figueroa, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, Eje Fuerte Tiuna, parroquia El Valle.

Información de: ÚN