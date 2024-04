89 familias afectadas por bote de cloacas en la Voz de Lara: “Los niños tienen problemas respiratorios”

Uno de los problemas más graves en el sector Voz de Lara del centro de Barquisimeto son los problemas de aguas servidas, los cuáles ya están generando enfermedades y malestar, principalmente en los niños que habitan en la zona donde por varios años padecen esta situación que no ha sido solventada hasta ahora por la Hidrológica del estado Lara (HIDROLARA).

Amiris Santana, pide a (HIDROLARA) solventar este problema: “Son 200 metros de tubería que tienen que cambiar y no nos dan una respuesta concreta, no han venido a inspeccionar ni nos dan una solución. Yo soy una de las más afectadas porque tengo el bote aquí al frente. Eso es un atraso y no queremos más atrasos para el país“, apuntó la afectada.

María Gabriela Betancourt, vive con tres niños y es una de las más afectadas, debido a que las aguas servidas brotan en su casa: “Cuando no llueve de una vez drena, mi principal problema es cuando llueve. Esto afecta demasiado, me da miedo cuando empiecen las lluvias. Mis hijos tienen problemas respiratorios y eso afecta a todos los niños por aquí“, destacó la vivienda.

Víctor Mejías, dijo que toda la carrera 34 desde la Calle 27 hasta la Av. Simón Rodríguez se encuentra perjudicada: “Aquí hay niños, adultos mayores, se han hecho los trámites, pero no tenemos respuesta a las problemáticas y esto ya tiene mucho tiempo, de verdad necesitamos que se avoquen“, concluyó.

En total son 89 familias las que se están viendo afectadas en este sector.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto