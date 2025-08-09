8.000 bachilleres de Lara disfrutaron de la Ruta Live 2025

Las instalaciones del Estadio de Béisbol Daniel «Chino» Canónico, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, fue el espacio escogido para que más de 8 mil bachilleres disfrutaran de la Ruta Live del Bachiller 2025, con un mega concierto y demás actividades recreativas.

Leer También: Hija de Roberto Gómez Bolaños ´Chespirito´ comparte imágenes nunca vistas de la relación de sus padres

Los bachilleres disfrutaron de las presentaciones musicales de Jeeiph, Xuxo, Dr. Cha, Pande Sousa, Vicsensa, El Potrillo, Mery Tu Loba y Las Chicas del Can, quienes compartieron con los futuros profesionales que ahora asumen nuevos retos en el ámbito educativo y humano.

Durante el desarrollo del concierto, hubo presencia de funcionarios de seguridad de los diferentes organismos y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que resguardaron la integridad de cada uno de los asistentes.

Linis Yepez, parte de los jóvenes presentes, agradeció el regalo dado por el Presidente Nicolás Maduro, asegurando que el concierto se convirtió en un punto de encuentro para festejar el logro académico, «estamos muy emocionados por este magnifico evento en dónde bachilleres y profesores han disfrutado de un sinfín de actividades», culminó.

Gabriel Enrique Chaparro

FOTOS: Alejandro Sánchez

Prensa Gobernación de Lara

Hender «Vivo» González