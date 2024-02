76 familias afectadas en Agua Viva por explosión de transformador

76 familias del sector la Cruz de la parroquia Agua Viva en Palavecino, están afectados por la explosión de un transformador que los mantiene sin servicio eléctrico.

Un total de 76 familias del sector la Cruz de Agua Viva, se encuentran afectados producto a un fuerte sonido que dañó parte de un transformador en la zona, las personas comentan que aun no obtienen respuestas de cambiarles o les traigan uno nuevo.

Elena Caraballo, miembro de la comunidad, describe que han tenido que soportar más de una semana sin el servicio eléctrico, y que ya se les han dañado varios artefactos como ”Neveras, radios e incluso computadoras”.

Por su parte Carolina Carrasco expresó que llevan ”una semana sin luz”, y se dañaron artefactos, ‘‘a mí por ejemplo tenía un refrigerador, y mantenía la comida para vender, y cuando reviso, ya no me sirven, tuve que botarlas porque gracias a que no tenemos electricidad, se me dañó lo que iba a vender”.

Edwin Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto