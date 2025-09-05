70 % de la droga que intentan pasar por Venezuela es interceptada, asegura el presidente Nicolás Maduro

El mandatario resaltó que organismos internacionales, como la ONU, han reconocido los avances de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Nicolás Maduro indicó, este jueves, que informes oficiales de la ONU han señalado que apenas el 5 % de droga producida en Colombia, es la que intentan pasar por Venezuela, y de esa cantidad, 70% es interceptada.

«Les puedo decir que ese 5 %, lo que le damos, es palo, gracias a la fusión militar-popular- policial. Plomo les damos y de ese 5 %, los niveles de incautación superan el 70%. Y estoy seguro de que vamos a llegar al 100 %, libre de paso de ningún tipo de drogas», aseguró.

En un acto sobre el Fortalecimiento del Plan de los Cuadrantes de Paz y los Circuitos Comunales, Maduro afirmó que Venezuela logró derrotar a las principales bandas criminales que operaban en el país y que actualmente es «territorio libre de narcobandas y de producción de cocaína. Lo dicen informes de la ONU».

El mandatario resaltó que organismos internacionales, como la ONU, han reconocido los avances de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico.

Además, reiteró que el país no solo ha erradicado a las mafias que intentaron sembrar terror dentro del territorio nacional, sino que también «está libre de cultivos ilícitos, laboratorios procesadores y producción de cocaína».

Recordó que en Estados Unidos «saben que en Colombia están casi 500 mil hectáreas de producción de hoja de coca».

«Saben que en Colombia se produce toda la cocaína. Saben que esa cocaína sale, el 87%, por el Pacífico. Saben que Ecuador se transformó en la base de operaciones del narcotráfico, y el 60% de la cocaína, producida en Colombia, sale por puertos del Ecuador. Eso lo saben, el 87% por el Pacífico, 60% por Ecuador, el 8% por la guajira colombiana”, destacó Maduro.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Estados Unidos está al tanto de estas cifras, citadas en informes, pero intenta con relatos falsos desconocer tales hechos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión