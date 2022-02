5 fichajes y más de 100 millones de euros: así ha sido el primer mercado del ‘nuevo’ Newcastle

Una inversión que debería ser suficiente para que los ‘magpies’, actualmente en zona de descenso, mantengan la categoría y puedan seguir su ascensión hasta convertirse en uno de los equipos punteros de la Premier y del viejo continente.

El Newcastle United, que el pasado de octubre fue adquirido por el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita a cambio de 353 millones de euros, ha cerrado su primer mercado de fichajes como club con mayor capital del mundo con un balance de cinco incorporaciones y 102,1 millones de euros gastados. Una inversión que debería ser suficiente para que el conjunto ‘magpie’, actualmente en zona de descenso, mantenga la categoría y pueda seguir su ascensión hasta convertirse en uno de los equipos punteros de la Premier y del viejo continente.

Trippier, el primero

El primero en llegar a St James’ Park fue el ex atlético Kieran Trippier (31 años), por el que las urracas desembolsaron 15 millones de euros. Más caro fue el fichaje del neozelandés Chris Wood (30), por el que el Newcastle pagó su cláusula de rescisión de 30 millones de euros para fortalecer su delantera y debilitar a uno de sus rivales por eludir el descenso, el Burnley de Sean Dyche.

A un día del cierre de este mercado invernal fue el turno del brasileño Bruno Guimaraes, el más caro –42,1 millones de euros– y seguramente el más desconocido para el gran público. Internacional absoluto con la ‘verdeamarelha’ a sus 24 años y campeón olímpico en Tokio 2020 el pasado verano, el ex jugador del Olympique de Lyon es un pivote de una calidad inmensa, de gran presente y mejor futuro sobre el que Eddie Howe puede edificar el centro del campo de este ‘nuevo’ Newcastle.

Targett, una oportunidad de mercado

Por último, y ya en el llamado ‘Deadline Day’, el Newcastle apuntaló su defensa, la segunda peor de esta Premier, incorporando al Dan Burn (30) y Matt Targett (26). Después de intentar sin éxito los fichajes de centrales ‘top’ como el neerlandés Sven Botman (Lille) o Diego Carlos (Sevilla), Burn acabó siendo sido el elegido por la dirección deportiva para fortalecer el eje de la zaga blanquinegra previo pago de 15 millones de euros al Brighton, mientras que el escocés, sin sitio en el Aston Villa después el fichaje del ex azulgrana Lucas Digne, fue una oportunidad de mercado que el nuevo rico del fútbol europeo no quiso desaprovechar para reforzar su maltrecho lateral izquierdo. Targett, que llega en calidad de cedido hasta final de temporada, es una apuesta segura y no debería tardar en apartar de la titularidad a Paul Dummett.

