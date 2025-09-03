5 de septiembre del 2017 fue la última vez que La Vinotinto sumó en suelo Argentino para las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018

La selección venezolana de fútbol visita a ‘La Albiceleste’ en el Estadio Más Monumental.

Por la décimo séptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección Venezolana de fútbol jugará ante Argentina en Buenos Aires.

Tanto ese duelo en el Estadio Más Monumental en Núñez como aquel que disputará ante Colombia en Maturín son claves de cara a las aspiraciones de ‘La Vinotinto’ de jugar su primer Mundial.

Sumar fuera de casa

El combinado que dirige Fernando ‘Bocha’ Batista, si bien conoce la dificultad de su oponente, también sabe que es necesario sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurar, al menos, la clasificación a la repesca intercontinental.

Aun así, también se debe considerar que Venezuela no suma en suelo argentino desde aquel 5 de septiembre de 2017, en la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo a la cita mundialista que se jugaría en Rusia al año siguiente.

Punto histórico en Argentina

En aquel momento, ‘La Vinotinto’ ya se encontraba matemáticamente eliminada, mientras que ‘La Albiceleste’ no tenía asegurada su clasificación. Dicho partido que, casualmente, se jugó en el Monumental de Buenos Aires, sería histórico para los caribeños

Pese a que los dueños de casa eran superiores, la visita sorprendería después de que Sergio Córdova asistiese a Jhon Murillo para que este abriese el marcador en el segundo tiempo. Sin embargo, al rato, Rolf Feltscher se anotaría en propia puerta.

Esta sería la única ocasión en la que Venezuela no perdería ante Argentina en suelo rioplatense por eliminatorias, pues de ocho partidos disputados allí, siete han resultado en triunfo albiceleste y uno finalizó en empate por 1-1.

