471 años de Barquisimeto “La Atenas de Occidente”: Oscar Castro Leal cuenta la historia moderna de la ciudad cumpleañera.

Uno de los mayores retos que tiene que atravesar un periodista a lo largo de su carrera, es el recopilar información de cualquier tipo, ya sea en un ámbito local, nacional, político, deportivo, de entretenimiento e incluso tecnológico, y más aún si de historia se trata.

Se recogen los datos claves para narrar de forma precisa una anécdota del pasado, sinónimo de ello en la ciudad barquisimetana, es el Licenciado Oscar Castro Leal, quien con más de 30 años de trayectoria, ha destacado por sus trabajos sobre la ciudad y su historia.

Bien sea mediante la fotografía, el audiovisual, o algún dato relevante, Oscar ha logrado darle una visual muy importante al pasado barquisimetano, donde los datos importantes, pero poco conocidos relucen entre las demás partes de la historia que se está relatando, pues no solo es la anécdota, es la importancia que la misma tiene, para la que el cronista considera como, la ciudad de su vida, Barquisimeto.

De tal manera que una figura icónica como lo es el señor Castro Leal, no podía pasar desapercibida durante el especial del aniversario 471 de Barquisimeto “Ciudad de mi Vida”, mucho menos si de la historia de esta se trata. En esta oportunidad nos relata, entre anécdotas y datos, un poco más sobre la cultura, gastronomía, y por supuesto, los orígenes de la ciudad crepuscular, englobándolo en un contexto fotográfico y audiovisual.

Desde los estudios de Somos Televisión el periodista relata que a nivel fotográfico “lo más antiguo de lo que se tiene conocimiento, y lo que señalan algunos cronistas, es que la primera foto se tomó en 1856, según fue de la primera procesión de la Divina Pastora, porque pocos meses antes, el General Gumersindo Peña trajo la primera cámara fotográfica acá a Barquisimeto e hizo algunos registros, lamentable te de eso no queda nada, y ojala aparecería algún día”.

El licenciado resaltó que los primeros registros cinematográficos eran en blanco y negro, realizadas por el cineasta barquisimetano Amábilis Cordero, “compró su cámara en 1926, y tenía su estudio en lo que antiguamente era la calle del comercio, actual avenida 20, y tomo las primeras escenas en movimiento de lo que era Barquisimeto”, comentó como anécdota.

Destacó que hay elementos del pasado que han cambiado en la ciudad y sus habitantes, principalmente en el habla, pues existen palabras que actualmente no se usan en la jerga ‘guara’. “Recuerdo que existían frases de mis abuelos que ahorita no se usan como «una tonelada métrica decimal» eso no existe, no lo usa nadie”, también resalta otra curiosa frase como lo es “tonto chúpate un bloque” que se usaba para mofarse de alguna persona.

A nivel gastronómico, indica que también se ha ido evolucionado, pues según algunos cronistas, a principio del siglo pasado se utilizaba mucho el “onoto” en las principales comidas, también destaca que en su momento se llegó a consumir más pan que arepas por la facilidad que había de comprar los primeros, a diferencia de la tradicional arepa, “incluso el pan puso en peligro a la arepa”, resaltó el también historiador.

Sobre el origen de la ciudad crepuscular, Castro Leal indica que la región siempre ha sido parte de la actividad comercial, recordando que “Barquisimeto nace de la explotación minera, del oro”, principalmente de las expediciones que partían de la ya fundada ciudad de El Tocuyo.

Leer también: “Barquisimeto Ciudad de Mi Vida” en sus 471 aniversario: Yuyita de Chiossone cuenta parte de la historia

Mientras que, la fecha aniversario, Oscar comenta que esta es muy difusa, debido a la poca existencia de datos de la época, afirma que el 14 de septiembre “se puso como fecha provisional hace 71 años porque se estaban cumpliendo los 400 años de la fundación de Barquisimeto, y había premura por una fecha para dicha celebración”.

Acerca de la razones para haber elegido esta fecha, comenta que en ese momento se nombró una comisión encargada del cuatricentenario, la cual envió al Hermano Nectario a España, consiguiendo solo unas encomiendas con fecha de 14 de septiembre de 1552, no obstante afirma que existe la teoría de que la ciudad se haya fundado en mayo de ese mismo año, pero las actas de esta se perdieron en el mar, probablemente en un naufragio.

Destaca que todo el desarrollo industrial de la ciudad es una gran herencia del siglo 20, que al día de hoy sigue siendo estandarte de todo Barquisimeto, e incluso de centrooccidente.

Para este gran conocedor de la historia barquisimetana, existen muchos personajes importantes que deberían de ser más reconocidos, como es Isidra “La veragacha”, quien inclusive muchísimos barquisimetanos desconocen su historia.

Misma impresión tiene sobre lugares que en su momento eran importantes para la ciudad, pero que actualmente casi ni se conocen, como la antigua oficina de correos o la estación de ferrocarriles.

“Barquisimeto se le conocía como la Atenas de occidente, esto por la importancia cultural y sus aportes que tenía la ciudad en su momento”, resaltó también.

Por último, señala que el cómo barquisimetano quiere mucho a su tierra, y que está muy de acuerdo con “no hablar de Barquisimeto solo el 14 de septiembre. Una de las misiones que yo tengo es contar a Barquisimeto en cualquier época del año, no solo en septiembre”.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto.