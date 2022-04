4 días sin servicio eléctrico tienen dos parroquias del municipio Torres

Más de cuatro mil habitantes en el estado Lara, de las parroquias Torres, Cecilio Zubillaga y Manuel Portillo del municipio Torres están sin electricidad desde el martes 13 de abril, cuando a las 2:00 am aproximadamente, una avería en la subestación eléctrica ubicada en La Pastora, los dejó a oscuras y suspendió las operaciones de la Central Azucarero La Pastora.

Han conectado baterías para poder mantener la comunicación. (Foto: Crónica Uno)

Desde ese día, la Prefectura del municipio Torres alertó a la población sobre el origen de la falla, que se presentaba en uno de los transformadores eléctricos y solicitó a la población a mantener la calma, ya que la empresa eléctrica estatal Corpoelec en Lara ya había enviado al personal operativo para solventar la situación los más pronto posible.

Sin embargo, fuentes internas de Corpoelec Lara informaron a Crónica Uno, el jueves 14 de abril, que la avería ciertamente era en uno de los transformadores, pero que no cuentan con los equipos y repuestos necesarios para repararla y que debían esperar la llegada de un transformador proveniente de otra región del país.

Se contactó a Janet Aliso, vecina de La Pastora quien confirmó que la zona tiene 4 días sin servicio eléctrico, pero que no solo es ese poblado sino también San Pedro, Jabón, El Empedrado, Pie de Cuesta y Montaña Verde; y que a pesar de haber llegado personal de Corpoelec y funcionarios de otras empresas estatales, no solucionaron el problema.

“Pero la gente ya no aguanta, es mucho tiempo. A la mayoría del comercio de aquí se le dañó la mercancía refrigerada, y de paso sin agua porque no funcionan las bombas… y el río prácticamente se secó. Gracias a Dios que la Central La Pastora va a mandar un camión cisterna para apoyarnos con eso y repartir agua al pueblo, pero no nos damos abasto. Varias veces hemos hecho el operativo y no da la base”. señaló Aliso.

Aliso explicó que para poder tener comunicación con familiares que viven en otras regiones, han tenido que utilizar las baterías de los vehículos y que Javier Oropeza, alcalde del municipio Torres, habría comunicado que este sábado 16 de abril, que llegaría la pieza que necesita la Subestación Eléctrica de La Pastora para comenzar las pruebas y esperar que no tengan otro inconveniente. “…no fue solamente un transformador el que se dañó, sino toda la subestación”.

En el marco del Congreso de los Servicios Públicos realizado en la ciudad de Barquisimeto y que contó con la presencia de Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, se anunció el funcionamiento de la Planta Recuperadora de Transformadores, única ubicada en el municipio Torres, donde se podrían recuperar 100 transformadores al mes, sin embargo, más de 80 comunidades continúan sin ver estos equipos que les permitan tener servicio eléctrico.

Con información de Crónica Uno