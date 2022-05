4-0: El Barça golea a placer al Real Madrid otra vez y se mete en la final de la Copa de la Reina

Las azulgrana se levantaron después de caer en la final de Champions y las madridistas pagaron los platos rotos.

Leer También: Champions League: Este Sábado 28/05 a las 2:00 Pm. es la final entre Real Madrid y Liverpool por SOMOS TELE TUYA

Martens, Aitana, Mariona y Oshoala fueron las goleadoras y el domingo espera el Sporting de Huelva.

Después de caer en la final de la Champions League frente al Olympique de Lyon, el FC Barcelona empezó a redimirse (0-4) contra el Real Madrid, en la semifinal de la Copa de la Reina. Un Clásico en el que las culés fueron superiores y acabaron certificando en la segunda parte el pase a la final, donde espera el Sporting de Huelva. Un partido que se disputará domingo (11.30 horas) en el mismo Municipal de Santo Domingo.

Las catalanas salieron con la intensidad que les faltó en el inicio del partido en Turín. Esta vez fue titular Oshoala y Engen, la sorpresa en el centro del campo que completó una muy buena actuación. A los dos minutos, Misa ya salvó un remate a bocajarro de Mariona, que cada vez está mejor después de una temporada marcada por las lesiones. La balear también fue protagonista al meterle un balón medido a Alexia. El cabezazo de la Balón de Oro se fue al palo. La madera también repelió otro remate, esta vez de Oshoala que ayer generó más que nunca, pero entre Misa y la falta de precisión hicieron que su tanto se resistiera hasta entrada la segunda mitad.

Mariona y Alexia fueron de lo más destacado del primer tiempo. Entre ellas dos crearon la ocasión del tanto de Martens, el primero de la noche. Mariona abrió para a Alexia y ganó línea de fondo para dejársela a la holandesa, otra que ha sufrido con las lesiones esta campaña. Lieke llegó al punto de penalti para cruzar con clase y ajustando al palo.

Y no se había llegado al minuto 20 de partido. El Barça era una auténtica apisonadora en Alcorcón, donde la mayoría de público (ayer no llegó a los 4.000 asistentes) era madridista. Pero la verdad es que a pesar de la superioridad, el Barça, el marcador no acababa de distanciarse.

Fue ya en el segundo tiempo, prácticamente en la primera acción después de la reanudación. Falló Oshoala, que se cerró mucho y se quedó sin ángulo. La delantera nigeriana remedió su error, recuperó el balón y se lo dio a Aitana, que tras un recorte marcó el segundo. Con el 0-2, el Barça jugó mucho más cómodo y en diez minutos de segunda mitad dejó la semifinal sentenciada. Saque de esquina y Mariona, tras una mala salida de Misa, se avanzó a la portera para meter la cabeza y desviar el balón al fondo de las mallas.

Con el 3-0, Giráldez movió el banquillo y dio entrad a Pina junto a Leila y Crnogrocevic. La canterana ofreció un recital en la media hora de la que dispuso. Tras un gran control, superó líneas y sirvió el cuarto a Oshoala, que tras cabalgar por la derecha, dribló a Misa y marcó a placer.

El Barça siguió dominando y pudo incluso lograr la manita. Otra maravilla de Pina para Crnogorcevic, que sacó Misa. La portera madridista también evitó el gol de Roflo en dos ocasiones. No se movió el marcador y el Barça logró una victoria que demostró orgullo. Una buena manera de levantarse después de la decepción europea.

FC Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes (Pereira, 73′), Mapi León, Rolfö; Aitana, Engen, Alexia (Pina, 60′); Mariona (Crnogorcevic, 60′), Oshoala (Ona Baradad, 79′) y Martens (Ouahabi, 60′).

Real Madrid: Misa; Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez, Peter, Svava (Kenti, 77′); Abelleira (Kaci, 67′), Zornoza; Athenea, Maite Oroz (Paula, Partido, 77′), Olga Carmona (Moller, 67′); y Esther (Nahikari, 46′).

Goles: 1-0, Martens (18′). 2-0, Aitana, (47′). 3-0, Mariona (52′). 4-0, Oshoala, 75′.

Árbitra: Huerta de Haza (Tenerife). No mostró tarjetas.

Estadio: Municipal de Santo Domingo. 3.677 personas.

Mundo Deportivo