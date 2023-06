3 Venezolanos desde el inicio: Anuncian jugadores titulares para el Juego de Estrellas de MLB 2023

La Major League Baseball (MLB) dejo saber cuáles son los jugadores titulares para el Juego de Estrellas 2023 luego de una intensa votación de última fase para determinar los privilegiados.

Mike Trout, Aaron Judge, Mookie Betts, Freedie Freeman, Randy Arozarena encabezan a la pléyade de titulares que iluminarán el campo del T-Mobile Park, luego de que MLB diera a conocer a los peloteros que iniciarán el All-Star Game 2023 en la casa de los Seattle Mariners, una lista donde ya estaban Ronald Acuña Jr y Shohei Ohtani.

Leer También: Umpire Venezolano Edwin Moscoso que estuvo al frente del Juego Perfecto de Domingo Germán

EQUIPOS CON JUGADORES TITULARES EN EL ALL-STAR GAME 2023

Texas Rangers: 4

LA Dodgers: 3

Atlanta Bravos: 3

Tampa Bay Rays: 2

LA Angels: 2

Miami Marlins: 1

St. Louis Cardinals: 1

Arizona DBacks: 1

New York Yankees: 1

En el grupo de peloteros que serán titulares ya se tenían dos nombres conocidos, el de Ronald Acuña Jr (Bravos) y de Shohei Ohtani (Angels), quienes fueron los jugadores con más votos en cada liga al terminar la primera fase de la votación.

Liga Nacional:

Sean Murphy, C, Bravos de Atlanta. Freddie Freeman, 1B, Angeles Dodgers Luis Arráez, 2B, Marlins de Miami (Venezolano) Nolan Arenado, 3B, Cardenales de San Luis Orlando Arcia, SS, Bravos de Atlanta. (Venezolano) Corbin Caroll, LF, Diamondbacks de Arizona Ronald Acuña Jr, CF, Bravos de Atlanta (El más votado) Mookie Betts, RF, Angeles Dodgers J.D Martínez, DH, Angeles Dodgers

Algunos de estos jugadores estan dirigiendo hasta su primer juego de estrellas en el beisbol de Grandes Ligas, tales como Corbin Caroll y Sean Murphy. Sin embargo, Acuña Jr (4), Betts (7), Freeman (7) y Martínez (6) han asistido por lo menos mas de 3 veces cada uno de ellos.

Los Angeles Dodgers (3) y los Bravos de Atlanta (3) poseen la mayoría de jugadores como titulares en dicho evento que será celebrado en Seattele. Los D-backs, Cardenales y Marlins tienen un jugador cada uno.

Liga Nacional:

Jonathan Heim, C, Texas Rangers Yandy Díaz, 1B, Tampa Bay Rays (Cubano) Marcus Semien, 2B, Texas Rangers Josh Jung, 3B, Texas Rangers Corey Seager, SS, Texas Rangers Randy Arozarena, LF, Tampa Bay Rays Mike Trout, CF, Angelinos de Anaheim Aaron Judge, RF, New York Yankees Shohei Ohtani, DH, Angels Anaheim

Algunos de estos jugadores estan dirigiendo hasta su primer juego de estrellas en el béisbol de Grandes Ligas, tales como Jonathan Heim, Randy Arozarena, Yandy Díaz y Josh Jung. Por otro lado, Trout (11), Judge (5), Seager (4) y Ohtani (3) han ido en múltiples ocasiones al evento mas emocionante de la temporada regular.

¡La mesa del #AllStarGame 2023 está servida!



Aquí las alineaciones que se enfrentarán abriendo el juego en Seattle. pic.twitter.com/EVTzHhvd96 — LasMayores (@LasMayores) June 29, 2023

Es fácil percatarse de algo que no sucedía desde el 1996, pues no hay ningún jugador dominicano en las filas de los titulares. Esto no pasaba desde hace 27 años.

El Fildeo

Noticias Deportivas