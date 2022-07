3-1, Liverpool goleó y se alzó con la Community Shield ante el Manchester City

Con goles de Alexander-Arnold, Salah y Darwin Núñez, el Liverpool se impuso al City por 3-1 en la Community Shield, el encuentro con el que se abre la temporada en Inglaterra.

Una Premier League, una Liga de Campeones, una Supercopa europea, un Mundial de Clubes, una FA, una Copa de la Liga, y desde el sábado, una Communty Shield. Jürgen Klopp llegó a Anfield en octubre de 2015. Y lo ha ganado todo. Atrás queda el sabor amargo del final del curso 2021-22, cuando se le escapó la liga y la Champions de las manos. El nuevo curso empieza con mejor sabor de boca. Sin Mané pero con Darwin Núñez. El uruguayo entró al partido y participó en los dos goles que terminaron marcando la diferencia. El uruguayo ofreció a Klopp el único título que le faltaba por ganar en Inglaterra.

Fue un duelo intenso, pese a ser el primero del curso. Con los dos equipos buscando la meta rival desde el inicio pero cometiendo errores. Provocados y no provocados. Los de Guardiola, que han tenido más tiempo de descanso durante la pretemporada, se mostraron ligeramente más oxidados. Los de Klopp estuvieron un punto por encima de sus rivales. Apretaron más, tuvieron más ocasiones y pusieron a Ederson en aprietos más a menudo. Con movimientos rápidos, con ritmo. Cambiando la orientación, con balones en largo o apoyándose en el algún centrocampista. Parecían tener prisa los de Anfield. Su ímpetu fue recompensando pronto. A los 21 minutos, y tras una de esas combinaciones de un costado a otro, Alexander-Arnold recibió junto al vértice del área rival. Disparó de primeras, al poste largo y para dentro.

A los celestes les costó superar la presión. Les costó respirar y les costó triangular cerca del área rival. Haaland no entró en contacto con el esférico hasta la media hora de juego. Protegió bien el esférieco con su cuerpo frente a Robertson, en su primera ocasión, pero Adrián sacó su disparo. Siguió el ataque, pero cuando el noruego se lanzó para conectar con un centro, no lo hizo con garantías. Estuvo espeso el delantero, al igual que algunos de sus compañeros. Fallaron los que nunca fallan, como De Bruyne y Bernardo.

Foden y Álvarez entraron al partido poco antes de la hora de juego, ya en el segundo tiempo. Y fueron ellos quienes volvieron a meter al City en el meollo. En el minuto 70, Adrián detuvo el primer intento de Foden, pero perdió la pelota cuando el inglés hizo ademán de arrebatársela. Álvarez cazó el rechace para empatar el partido. Tras unos minutos de deliberación del VAR, pues el árbitro había señalado fuera de juego en primera instancia, el argentino pudo celebrar su primer gol con el Manchester City en partido oficial. Y lo hizo acordándose de Agüero.

Núñez, el fichaje principal del Liverpool este verano entró al partido a la vez que Foden y Álvarez. Y como ellos, participó en un tanto. El de la victoria. Dias interceptó su cabezazo con la mano, obligando al colegiado a señalar el punto de penalti. Salah asumió la responsabilidad y no erró. El egipcio colgó un balón al área en el cuarto minuto de descuento. Robertson cabeceó atrás y Núñez completó su gran debut con su primer gol en partido oficial. Como Álvarez. Los dos fichajes respondieron en los pocos minutos que tuvieron. Marcando. Están a punto. Haaland aún no. Completó el duelo, pero no encontró el gol. En el último suspiro, y con Adrián batido, el noruego disparó directamente al travesaño.

RESUMEN

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Ake, Cancelo;

De Bruyne (Gundogan, m. 73), Rodrigo, Bernardo Silva; Mahrez (Foden,

m. 57), Haaland, Grealish (Julián Álvarez, m. 57).

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold (Elliot, m. 73), Matip, Van

Dijk, Robertson; Henderson (Milner,m. 73), Fabinho, Thiago (Nabu Keita,

m. 84); Salah, Firmino (Darwin Núñez, m. 59), Luis Díaz (Fabio Carvalho,

m. 89).



Goles: 0-1, m. 21: Alexander-Arnold. 1-1, m. 73: Julián Álvarez.

1-2, m. 81: Salah, de penalti. 1-3, m. 93: Darwin Núñez.

Árbitro: Craig Pawson (Inglaterra).

Incidencias: Partido de la Community Shield inglesa entre el campeón

de la Premier y de la Copa de la pasada temporada, disputado en el estadio

King Power de Leicester ante unos 32.000 espectadores.

