292 años por todo lo alto: Alcalde Yanys Agüero entregó obra de asfalto y rehabilitación integral en la parroquia Aguedo Felipe Alvarado

    En el marco de los 292 años de Bobare en la parroquia Aguedo Felipe Alvarado, el Alcalde bolivariano del municipio Iribarren, Yanys Agüero, junto a su esposa e hijo, hizo entrega de un Corredor que abarcó labores de embellecimiento y rehabilitación del ámbito en general, asfaltado de las vías, develación de 8 murales artísticos, limpieza y desmalezamiento de parques, trabajos en la cancha principal y reemplazo de luminarias y rehabilitación de fachadas de viviendas.

    Acompañado de Nelson Torcate, Secretario General de Gobierno, diputados, concejales y jefes de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), Agüero resaltó la inaguración de las Ferias Patronales Culturales de Bobare, como simbolo de identidad de un pueblo que se negó a morir, «luego de 292 años, Bobare sigue siendo un territorio de gran importancia para el municipio; por lo tanto, cada uno de estos regalos van en nombre de de la alcaldía de Iribarren, nuestro Presidente Nicolás Maduro y del Gobernador Luis Reyes Reyes», aseveró.

    Detalló el líder local que fueron colocadas 2.000 toneladas de asfalto cubriendo la Avenida Francisco de Miranda, calle 9 sector centro, carrera 3, carrera 1 y el tramo de la troncal 4, «Bobare, mi terruño amado, es un punto de encuentro para el compartir, la unión familiar y el sano esparcimiento, por ende, estaremos garantizando más espacios embellecidos en el resto de parroquias de Iribarren», sostuvo.

    En cuanto a las actividades de la Feria, Aguero indicó que se llevó a cabo un maratón, bailoterapia, juegos deportivos recreativos, bailes culturales, presentación de grupos musicales, exhibición de artesanías, shows interactivos, eucaristías y vendimias religiosas, «el Iribarren para la Vida se ve reflejado en cada uno de los habitantes de Bobare que hoy celebran un año más de recorrido y luchas históricas», concluyó el Alcalde revolucionario.

    El evento culminó con el cumpleaños a Bobare y presentaciones artísticas, musicales y culturales.

    Prensa Alcaldía Bolivariana del municipio Iribarren

    Hender «Vivo» González

