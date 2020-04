29 nuevos casos de Covid-19 en Venezuela de ellos 21 en Nueva Esparta

“Toque de Queda” en ese estado y confinamiento total en municipio Acevedo de Miranda

El Ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez confirmó que en las últimas horas se registran 29 nuevos casos de coronavirus en Venezuela, de los cuales 21 son del foco en la Academia de Beisbol Menor en el estado Nueva Esparta.

El vocero del gobierno nacional dijo que de las 29 nuevas personas contagiadas, 3 ingresaron desde el puesto fronterizo por Colombia, 5 casos registrados en el estado Miranda, vinculados a la empresa de seguridad que presta servicio a una conocida marca de alimentos, 21 casos positivos en el estado Nueva Esparta, directamente relacionados al contagio de la academia de beisbol del municipio Gómez.

En este sentido dijo que se está investigando una relación del foco en ese municipio, los casos de la academia y los del municipio Maneiro que involucra a trabajadores de la alcaldía. “Señor gobernador Alfredo Diaz, no se coma la luz. Si no quiere ayudar no estorbe”, advirtió Jorge Rodríguez

Ante esta confirmación de 29 nuevos casos en el país, el presidente Nicolás Maduro decretó “Toque de Queda” en todo el estado Nueva Esparta a partir de hoy a las 8 de la noche, y ordena el confinamiento de todos los habitantes del municipio Acevedo del estado Miranda.

“Toque de Queda” en ese estado y confinamiento total en municipio Acevedo de Miranda