¿25 o 30 bolívares? El desorden tarifario del pasaje en Barquisimeto

El tema del pasaje urbano en Barquisimeto sigue dando de qué hablar, y es que el vaivén de los precios impacta directamente el bolsillo de miles de guaros que a diario se montan en una unidad de transporte. Mientras la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT) ha fijado una tarifa, las denuncias por cobros excesivos persisten, generando un debate entre la comprensión por la situación de los transportistas y la necesidad de proteger la economía del usuario.

La AMTT ha establecido sus tarifas, y algunos usuarios como Pausides Rojas, residente de la Ruezga Sur, confirman que en su ruta «el pasaje está a 25 bolívares» y que, por ahora, «estoy de acuerdo con ese pasaje». Una situación similar vive Antonio Álvarez, quien paga 20 bolívares hasta Tierra Negra y destaca que le «aceptan el pasaje de tercera edad», un alivio para muchos.

Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Aura Pineda, residente de Pavia, comenta que paga «30 bolívares a diario, y está bien porque eso es retirado». Aquí surge la primera discrepancia: la distancia. ¿Es justo un monto mayor por una ruta más larga? Para muchos, la respuesta es sí, siempre y cuando sea un acuerdo y no un cobro arbitrario.

La preocupación real aparece con las denuncias de cobros «por encima del monto legal». José Bastidas lo vive en carne propia: «Hoy están cobrando 30 bolívares, no estoy de acuerdo con eso, porque eso no está en gaceta oficial todavía». La indignación de José va más allá, pues al pagar 30 bolívares, no le quisieron dar su vuelto de 5 bolívares. Una situación que se repite y que deja al usuario en desventaja. Además, la odisea por obtener el carnet de tercera edad en la AMTT también suma frustración a la experiencia de muchos, «fui a buscar mi carnet y no estaba listo aún», aseguró.

Si bien el usuario siente el golpe en el bolsillo, es importante mirar la perspectiva de los transportistas. Ana Palacios, quien utiliza el Ruta 3 y las unidades de transporte hacia el norte de la ciudad, señala que «está en 25 bolívares» y entiende que «para los usuarios está accesible pero para el chofer no es bueno, hay que reconocer que los repuestos hoy en día están muy costosos».

Y es que esta es una realidad innegable. La escasez y el alto costo de los repuestos, lubricantes y mantenimiento general de las unidades de transporte representan un desafío enorme para los conductores. La presión de mantener los vehículos operativos en medio de una economía fluctuante a menudo los lleva a tomar decisiones difíciles respecto al cobro del pasaje.

Por un lado, la AMTT debe reforzar la fiscalización y garantizar que se respeten las tarifas oficiales, así como agilizar los procesos para la entrega de los beneficios a los adultos mayores. Por el otro, es fundamental que exista un diálogo entre las autoridades, los transportistas y los usuarios para buscar soluciones justas y sostenibles que permitan mantener un servicio de transporte público digno y accesible para todos los barquisimetanos.

Mientras tanto, en las paradas y dentro de las unidades, la conversación sigue siendo la misma: ¿cuánto se paga hoy?, ¿me darán el vuelto?, ¿es justo este precio? La esperanza de muchos es que pronto se llegue a un equilibrio donde el derecho a un transporte público eficiente y económico sea una realidad para todos.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto