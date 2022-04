25 gobernadores en EEUU se unen para crear fuerza de ataque y evitar la inmigración

Después que las cifras recientes de la administración Biden mostraran un aumento en los arrestos fronterizos de inmigrantes durante el mes de marzo y ante el anuncio de que se va a suspender la aplicación del Titulo 42, que permite rechazar a inmigrantes para prevenir la pandemia de Covid

El gobernador de Arizona, Doug Doucey dijo: “Hoy estamos lanzando la Fuerza de Ataque Fronterizo de los Gobernadores Estadounidenses, una asociación entre 26 gobernadores para hacer lo que el gobierno federal no hará: proteger la frontera sur.”

La iniciativa multiestatal se basa en una similar que creó Arizona en 2015, que la oficina del gobernador Ducey dijo en un comunicado que incautó 801 libras de heroína y 985 libras de fentanilo, entre otras incautaciones de drogas, desde que comenzó.

“Lo que estamos haciendo en Arizona funciona”, dijo Ducey apoyado por DeSantis. “Pero esto no es solo un problema de Arizona, es un problema nacional. Si toda nuestra frontera sur no está segura, nuestra nación no está segura”.

Los otros estados involucrados en el esfuerzo son: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota , Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

El anuncio ocurre después que la administración de Biden informó recientemente que aproximadamente 221,000 inmigrantes fueron arrestados en la frontera sur en el mes de marzo, un número récord en las últimas dos décadas.