25 años de trayectoria: Agrupación Kumarymba se enfoca en “sembrar el relevo” de la gaita tradicional en Lara

La agrupación gaitera Kumarymba, nacida en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Barquisimeto, está de aniversario. Este 1 de octubre celebra 25 años de trayectoria, manteniéndose como un referente en el estado Lara por su férrea defensa de la gaita tradicional venezolana, utilizando solo los instrumentos típicos del género.

Para dar inicio a la conmemoración de sus bodas de plata, la agrupación estrenó el tema «Yo soy la Gaita Zuliana», de Ramón Rincón, que sirve como bandera de su estilo.

«No necesitamos la batería para llevar la reina del folklore»

La Ing. Marlina Jiménez, directora general de Kumarymba, expresó su satisfacción por el camino recorrido y la pureza de su estilo: «Para nosotros, es motivo de mucha satisfacción tener 25 años consecutivos, haciendo gaita».

Jiménez destacó que la agrupación se ha negado a incorporar instrumentos modernos como timbales o baterías, a pesar de las sugerencias. «Dios nos ha dado la dicha de no necesitar eso para llevar a la reina del folklore y que la gente disfrute y viva la gaita», afirmó la directora.

La agrupación celebra que esta visión tradicional está encontrando eco en la juventud. «Vemos que los niños piden que les toquemos diversas gaitas, y eso ha sido un incentivo para nosotros para continuar haciendo esa gaita tradicional», señaló Jiménez.

Lara, el segundo estado más gaitero

La directora Jiménez aprovechó para resaltar la importancia del género en la región, asegurando que el estado Lara es un «valuarte» y posiblemente «el segundo estado más gaitero de Venezuela».

Con 25 años de trayectoria, Kumarymba se compromete a seguir «sembrando la gaita en la generación de relevo», manteniendo viva la tradición a través de sus presentaciones y el apoyo constante de los medios de comunicación y las redes sociales.

Celebración con misa y encuentro gaitero

El aniversario no solo se celebra con música, sino con actividades que reafirman sus raíces y compromiso con el gremio larense. La directora detalló el cronograma:

Misa de Acción de Gracias: Se realizará este sábado 4 de octubre en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, lugar donde la agrupación tuvo sus inicios como un grupo de aguinaldo hace 25 años.

Encuentro del Gremio: Kumarymba también planea una celebración especial denominada el «Día del Gaitero», donde se reunirán los solistas de ayer y hoy para un encuentro conmemorativo.

Este evento servirá para homenajear a la gaita, reconocer a los integrantes activos y exintegrantes de la agrupación Kumarymba.

