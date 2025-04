218 fallecidos y 189 heridos deja tragedia del Jet Set en República Dominicana

La cifra de fallecidos en la discoteca Jet Set en Santo Domingo asciende a 218 y a 189 las personas rescatadas con vida tras el derrumbe del techo del local en la madrugada del pasado martes, informó este jueves el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de República Dominicana.

En el último comunicado oficial, el Gobierno asegura que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona bajo coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

«Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros», agrega la nota.

Sin esperanzas de encontrar a nadie con vida

El miércoles se informó de que se entraba en una nueva etapa, la de recuperación de cuerpos, conforme al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias.

Se indicó que esta transición de búsqueda y salvamento a la nueva etapa «no implica el fin de las labores en la zona afectada», sino que, «sin detener las labores de rescate», se entraba en una fase distinta y que, tras ella, comenzará la de investigación sobre las causas del accidente.

El techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomó cuando en el local había una fiesta amenizada por el popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el accidente.

No se ha determinado el número de personas que podía haber allí en ese momento, en una discoteca con capacidad para más de mil asistentes.

Los funerales

La tragedia se produjo mientras actuaba precisamente Rubby Pérez, cuyo cuerpo fue recuperado el miércoles de los escombros.

El siniestro también causó la muerte de los exjugadores de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, así como del diseñador de moda Martín Polanco y la gobernadora de la provincia de Montecristi, Delsy Cruz.

Este miércoles fueron sepultados los restos de la gobernadora Cruz, en cuyos funerales estuvo presente el presidente del país, Luis Abinader.

Asimismo, una funeraria de Santo Domingo acogió la capilla ardiente de Rubby Pérez, cuyos restos serán trasladados este jueves al Teatro Nacional Eduardo Brito, el mismo en el que el artista fue premiado por su trayectoria a finales del mes pasado, para su funeral.

Este miércoles también fueron velados los restos del exlanzador Dotel, quien según sus propios amigos, frecuentaba el centro de diversión.

Dotel permaneció por 15 temporadas en las Grandes Ligas, donde lanzó para, entre otros equipos, los Mets de Nueva York, Astros de Houston, Reales de Kansas City, Rangers de Texas y Cardenales de San Luis.

Solidaridad de países y personalidades

Los gobiernos de Haití, Honduras, España, Estados Unidos, Portugal, Ecuador, Paraguay, Ecuador, el secretario general de la ONU, António Guterres, así como el papa Francisco, el afamado cantante español Julio Iglesias y el no menos conocido cantautor dominicano Juan Luis Guerra hicieron llegar sus condolencias al Gobierno y al pueblo dominicanos.

«Mi queridísima REPÚBLICA DOMINICANA, lo sucedido en Jet Set, que ha afectado terriblemente a tantas gentes que fueron a ver a mi querido Rubby Pérez, nos ha enseñado a todos lo frágil que es la vida», afirmaba Iglesias, quien tiene una residencia en la turística zona de Punta Cana, en el este dominicano.

De su lado, Guterres expresó sus condolencias a las familias y al Gobierno por el siniestro.

El Gobierno y el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití expresaron también su solidaridad.

Mientras, Juan Luis Guerra dijo sentirse afectado por la tragedia y pidió una cadena de oración para las víctimas en su perfil de Instagram.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció «apoyo» a República Dominicana por la tragedia.

Información de: EFE