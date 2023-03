16 días en tinieblas tienen en Brisas del Obelisco por la explosión de un trasformador

Habitantes del sector La Escuela en Brisas del Obelisco llevan 16 días en tinieblas, debido a que se encuentran sin servicio eléctrico por la explosión de un transformador en la zona.

A pesar de haber realizado el reporte, sus habitantes resaltan que no es la primera vez que sucede. Con anterioridad Corpoelec daba respuesta, pero la última vez se llevaron el transformador y lo devolvieron con menos voltaje, por lo que ahora debido a la sobrecarga el mismo estalló y el problema de acrecentó.

Ana Quintero, habitante de Brisas del Obelisco desde hace más de 30 años, explicó para el equipo de noticias Barquisimeto que, “desde que la comunidad se quedó sin servicio eléctrico se han acrecentado los problemas, ya el agua no llega y los artefactos se han dañado y hasta hambre han pasado, ya que, al no poder refrigerar los alimentos, sus trabajos se han visto afectados ya que sin luz tampoco tienen el servicio de Internet.”

Por su parte, Patricia Jiménez, nos relató que en su caso ha sido muy difícil ya que su hijo sufre de autismo y ha desarrollado diferentes ansiedades debido a la falta del servicio. ” Mi hijo no entiende la situación, me dice que le prenda la luz y al no ver la claridad se pone ansioso, también se ha incrementado la proliferación de insectos y roedores por falta de agua.”

Por último, las 90 familias que conforman el sector La Escuela de Brisas del Obelisco realizan un llamado a los organismos competentes para solventar la situación que se ha convertido en una tortura para todos.

Zuleydy Márquez NB