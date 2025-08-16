158 Venezolanos retornan al país desde Texas en vuelo 57 del Plan Vuelta a la Patria por el Aeropuerto Simón Bolívar

El nuevo grupo de retornados está compuesto de 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas, quienes fueron recibidos por las autoridades para brindarles atención integral.

Este viernes, el vuelo 57 del Plan Vuelta a la Patria aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, trayendo consigo a 158 connacionales desde Texas, Estados Unidos.

El recibimiento de los pasajeros estuvo a cargo de la presidenta de la Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri, y funcionarios de distintos organismos de seguridad ciudadana, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Tras su desembarque, los migrantes repatriados son entrevistados por las autoridades; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión