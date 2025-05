Dr. Marcial Daza afirma liderar la carrera por la Gobernación de Lara

El Dr. Marcial Daza, candidato a la Gobernación del estado Lara por los partidos Unión y Cambio, Un Nuevo Tiempo, Ecológico y Lápiz, sostuvo un encuentro con medios de comunicación para detallar el avance de su campaña política de cara a las elecciones del 25 de mayo de 2025.

Durante la rueda de prensa, el Dr. Daza compartió sus impresiones sobre el recorrido realizado por los municipios y parroquias del estado, destacando la experiencia como un aprendizaje significativo. «Esto ha sido un aprendizaje total de todas las cosas que uno muchas veces desconoce del estado», expresó el candidato, resaltando la esperanza que la gente deposita en un cambio real.

El Dr. Daza enfatizó que su campaña se basa en la sinceridad y el compromiso, diferenciándose de promesas incumplidas del pasado. «Yo nunca he prometido nada, porque yo no he estado gobernando ni he sido político, y la gente siente una esperanza de que alguien le cumpla las cosas que le han prometido miles de veces y que no se lo han cumplido», afirmó.

Las principales preocupaciones planteadas por los larenses, según el candidato, giran en torno a la salud, el agua y la vialidad rural, comprometiéndose a abordar estas problemáticas de manera efectiva.

El candidato expresó optimismo sobre el recibimiento de su campaña, afirmando que lidera la contienda electoral. «Yo puedo afirmar el día de hoy que nosotros estamos ganando contundentemente la batalla hacia la gobernación», declaró, atribuyendo este respaldo al apoyo de personas que habían perdido la esperanza en la política.

En cuanto a sus propuestas, el Dr. Daza destacó la importancia de descongestionar los grandes centros hospitalarios mediante el fortalecimiento de los centros ambulatorios, CDI y hospitales tipo uno. «Si tú descongestionas el hospital central colocando a funcionar los municipios, se determinaría resolverías el 50% de la problemática», explicó.

El candidato también resaltó el espíritu trabajador de los larenses y su deseo de superar la crisis actual. «Lara es un estado donde la gente está trabajando, todo el mundo anda trabajando y todo el mundo anda deseando que alguien los ayude a salir de la crisis que estamos padeciendo», concluyó el Dr. Daza.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto