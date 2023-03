14 pelucas fueron donadas para pacientes oncológicas en Iribarren

La galería del Palacio Municipal de Iribarren se llenó de vivos sentimientos con la realización de un emotivo acto que fue dirigido a mujeres que padecen cáncer y que debido a tratamientos oncológicos han perdido su cabellera, por lo que el Alcalde Luis Jonás Reyes Flores por medio del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMI) hizo entrega de 14 hermosas pelucas totalmente gratuitas.

“Quiero agradecer a todas esas personas que hicieron posible este acto ya que en el mes de octubre realizamos una actividad denominada “Dona Tu Cabello y Regala Una Sonrisa” que nació gracias al encuentro amoroso que tuvimos con estas damas y que debido a la receptividad de 60 personas que donaron su cabello por esta noble causa, ya hoy se está consolidando”, acotó Alba López presidenta del IMMI.

López agregó que las damas realizaron un acta de compromiso para cuando su cabello vuelva a renacer se pueda volver a reutilizar la peluca donándole a otra fémina que lo amerite y esté pasando por el proceso de cáncer.

Las féminas además de recibir las pelucas, fueron también atendidas amorosamente con el servicio de manicure, cejas y pestañas, donde agradecieron a quiénes donaron su cabello e hicieron posible la actividad regalando una sonrisa con una rosa.

Carmen Meléndez, paciente oncológica expresó “No tener cabello es parte de la aceptación, que me donen una peluca es darme más vida, aumenta mis ganas de seguir adelante, me siento feliz de que me hayan tomado en cuenta para esta actividad”.

Alcaldía de Iribarren