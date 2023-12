14 muertos en Belgorod – Rusia, por parte de Ucrania

14 muertos en Belgorod en los que incluyen a dos niños durante una emboscada de las fuerzas defensivas de Ucrania.

Ataques sobre el centro de a ciudad fronteriza rusa de Belgorod dejaron 14 muertos, incluidos dos niños, y otras 108 personas resultaron heridas el sábado, informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

Las autoridades rusas acusaron a Kiev de llevar a cabo el ataque, el cual ocurrió un día después de que Moscú lanzó un bombardeo aéreo de 18 horas sobre distintos puntos de Ucrania, el cual cobró la vida de por lo menos 39 civiles.

Imágenes de vehículos en llamas

En redes sociales circularon imágenes de vehículos en llamas y columnas de humo negro sobre edificios dañados en Belgorod mientras sonaban las sirenas de ataque aéreo. Un proyectil impactó cerca de una pista de hielo pública en el corazón de la ciudad, la cual se ubica unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de la frontera con Ucrania y a 670 kilómetros (415 millas) al sur de Moscú.

14 muertos en Belgorod

Aunque no es la primera vez que se lanzan ataques contra la ciudad, rara vez se habían llevado a cabo a plena luz del día y habían cobrado menos vidas. En esta ocasión, son 14 los muertos en Belgorod.

El gobernador regional Vyacheslav Gladkov señaló en redes sociales que las consecuencias habían sido las peores que había enfrentado la ciudad desde que Moscú inició su invasión a gran escala en Ucrania hace casi dos años.

”Este crimen no resultará impune”

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que identificó las municiones usadas en el ataque como cohetes Vampire de fabricación checa y misiles Olkha con ojivas de munición de racimo. No dio a conocer más detalles y The Associated Press no pudo verificar los señalamientos.

El Kremlin indicó que el presidente Vladímir Putin ya fue informado al respecto y se ordenó que el ministro de Salud Mikhail Murashko se sume a una delegación de personal médico y trabajadores de emergencias que viajarán de Moscú a Belgorod.

Diplomáticos rusos también convocaron a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación al ataque. En declaraciones a la agencia noticiosa estatal rusa, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Maria Zakharova dijo que Gran Bretaña y Estados Unidos eran culpables de alentar a Kiev a llevar a cabo lo que calificó como un ”ataque terrorista”. También culpó a países de la Unión Europea que han suministrado armas a Ucrania.

