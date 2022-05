120 mujeres de Iribarren dijeron sí a la planificación familiar

120 mujeres del municipio dijeron sí al Programa de Planificación Familiar de la Alcaldía de Iribarren, por medio del cual serán intervenidas durante esta semana con cirugías de esterilización y la colocación de métodos anticonceptivos subcutáneos.

“Parte esencial del Iribarren más humano que impulsa nuestro Alcalde Luis Jonás, radica en la atención integral a nuestras guerreras, y a través de este plan que desarrollaremos orgullosamente en el IMDES, estas mujeres han sido acompañadas desde su proceso preoperatorio pasando por la intervención y hasta su observación post operatoria, con todos los exámenes médicos y medicinas necesarias cubiertas», explicó Alba López, presidenta del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMI).

Leer también: Comunidades de Cabudare protestaron por la falta de agua

Indicó López que 60 damas que no optaron o no calificaron quirúrgicamente para las esterilizaciones, se incorporaron a dicho plan con la colocación de implantes anticonceptivos subcutáneos, método que les ayudará también a ejercitar la planificación de su descendencia.

Destacó que la Alcaldía destinó para estas atenciones una inversión de 55.275 bolívares digitales lo que equivale a 11 mil dólares, con los cuales se cubrieron las consultas médicas, citologías, ecos mamarios, rayos X, pruebas de anestesia, la PCR, exámenes de laboratorio y medicamentos.

“El proceso fue rápido, la atención excelente, elegí incorporarme a este programa porque actualmente tengo 3 niños y he tenido 2 pérdidas espontáneas, me sentí muy contenta cuando me llamaron porque todos sabemos que para llevar a cabo esta operación se requiere de mucho dinero y somos de bajos recursos, aquí el equipo de la alcaldía de Iribarren ha costeado todo”, dijo Kareliz Gómez habitante de la Parroquia Guerrera Ana Soto, en la antesala a su intervención.

Por su parte Alice Urdaneta, presidenta del IMDES destacó que para este programa se destinan 2 quirófanos equipados con lo necesario para brindar este servicio con alta calidad científica y trato humano.

Nota de Prensa.