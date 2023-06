12 de junio: Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

A propósito de conmemorarse cada 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es propicio señalar que más de 160 millones de niños entre 5 y 17 años en el mundo son víctimas de jornadas laborales.

Las ONG de infancia aseguran que existe un número desconocido de menores que sufren las peores formas de trabajo, definidas en el convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OTI), entre ellos, la trata, la esclavitud y los niños en conflictos armados.

En regiones como África, Asia y el Pacífico alcanzan juntas la cifra de casi 9 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil en todo el mundo. Por sectores, el 70% ocurre en la agricultura, y se da con más frecuencia en el caso de los niños, aunque las niñas están en una situación de invisibilidad realizando trabajo doméstico, muchas veces en condiciones de amenaza, según señala UNICEF.

Para la especialista en programas de cooperación, acción humanitaria y alianzas de UNICEF España, Rocío Vicente, es muy importante que haya una acción conjunta de los gobiernos, de los organismos internacionales, de la sociedad civil, de tomar conciencia, de las empresas –que tienen un rol clave en la defensa de los derechos de la infancia.

A su juicio, entre todos, “es necesario que abordemos efectivamente el trabajo infantil y protejamos los derechos de las niñas y los niños”

En concreto, desde Save The Children advierten del alto riesgo para la infancia en las cadenas mundiales de suministro, desde los teléfonos móviles hasta el café.

Así se recoge en un nuevo informe de la organización elaborado junto a The Centre for Child Rights and Business (Centro para los Derechos de la Infancia y la Empresa) en el que han analizado las industrias manufacturera, agrícola y minera en ocho países: Brasil, Etiopía, India, Indonesia, la República Democrática del Congo, Sri Lanka, Turquía y Vietnam.

La ONG advierte de que la insuficiencia de ingresos familiares y los elevados costes de la educación aumentan el riesgo de trabajo infantil en todos los sectores. «Empecé a trabajar aquí cuando tenía 13 años», cuenta un joven de 17 años empleado en un negocio familiar. «Trabajo unas nueve horas al día, en épocas de mucho trabajo incluso 13 horas», añade.

Con información de NAD