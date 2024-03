112 autobuses autobuses se destruyeron tras incendio de TransAragua

112 autobuses se incendiaron en las instalaciones del Sistema de transporte TransAragua y quedaron inservibles

El ministro de transporte Ramón Velásquez Araguayan, informó la destrucción de 112 autobuses durante un incendio provocado en los estacionamientos del sistema de transporte TransAragua, y detalló que, de estas unidades, 80 se encontraban inscritas en un plan de recuperación para colocarlas al servicio del pueblo.

”Este evento no dudamos en calificarlo como un acto criminal, planificado, tomando en consideración que, actualmente, producto de los incendios forestales que se registran en el parque Henri Pittier, todo el potencial de los bomberos del estado estaban avocados a sofocar este incendio”, resaltó, reseña Últimas Noticias.

112 autobuses autobuses se destruyeron tras incendio en estacionamiento de TransAragua

”Nosotros vamos a dar respuesta lo más rápido posible por este acontecimiento que busca perturbar la paz del pueblo de Venezuela”, dijo.

Hoy realizamos una inspección en la sede de TransAragua que sufrió un incendio de gran magnitud, causando pérdidas totales a 112 unidades de transporte de la empresa. Este evento no dudamos en calificarlo como un acto criminal, planificado. Los móviles se están investigando. No… pic.twitter.com/pXEB6pSDkU — Ramón Celestino Velásquez Araguayán (@rvaraguayan) March 29, 2024

”Hoy realizamos una inspección en la sede de TransAragua que sufrió un incendio de gran magnitud, causando pérdidas totales a 112 unidades de transporte de la empresa. Este evento no dudamos en calificarlo como un acto criminal, planificado. Los móviles se están investigando. No descartamos el sabotaje y complicidad. No es casual que un Jueves Santo cuando el pueblo está en paz y las instituciones tienen poca presencia de personal para custodiar los espacios, se haya registrado un incendio de esta naturaleza”. Expresó en su cuenta de X el ministro de transporte Ramón Velásquez

