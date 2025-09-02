11 muertos en el ataque de Estados Unidos contra un barco procedente de Venezuela

Donald Trump, que reveló la operación, sostiene que no ha habido bajas entre los militares estadounidenses.

Once personas han muerto en un ataque perpetrado por barcos estadounidenses contra un buque que había zarpado de Venezuela y al que el Gobierno de EEUU acusa de transportar un cargamento de drogas, según ha revelado el presidente estadounidense, Donald Trump, en sus redes sociales.

Previamente, Trump había asegurado este martes que fuerzas de Estados Unidos “dispararon” contra lo que ha descrito como un barco que transportaba un cargamento de drogas procedente de Venezuela, una operación a la que también se ha referido su secretario de Estado, Marco Rubio. A falta de conocerse más detalles, se trata del incidente más grave hasta el momento en las fuertes tensiones entre ambos países desde el regreso a la Casa Blanca del republicano, que acusa al presidente Nicolás Maduro de estar implicado en el narcotráfico hacia el país norteamericano.

“En los últimos minutos acabamos de abrir fuego contra un barco, un barco que transportaba drogas, un montón de drogas en ese barco”, ha afirmado el mandatario en declaraciones a la prensa.

“Tenemos un montón de drogas entrando en nuestro país, desde hace mucho tiempo. Y estas venían de Venezuela. Hay muchas cosas que nos vienen de Venezuela”, ha declarado Trump, que no ha aportado más detalles y se ha limitado a indicar que “pronto” se darían a conocer más datos sobre la operación, “una vez que haya acabado esta reunión”. Trump hablaba desde el Despacho Oval, donde participaba en un acto para anunciar el traslado del Mando para el Ciberespacio de Colorado a Alabama.

“Acaba de ocurrir”, apuntó el presidente sobre la operación militar en el Caribe. Según explicó, había recibido la información inmediatamente antes de empezar el acto en el Despacho Oval, cuando el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, les “dio una pequeña sesión informativa”. Hasta el momento, el Pentágono no ha proporcionado ningún tipo de dato oficial sobre la operación.

La declaración del presidente se produce cuando Estados Unidos mantiene desplegada en aguas internacionales, en el límite de las aguas territoriales de Venezuela, una flotilla que incluye tres destructores Aegis de misil guiado, además de submarinos y aviones, en lo que describe como una operación para luchar contra el narcotráfico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha comentado sobre la operación en un mensaje en redes sociales. “Las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo un ataque letal hoy en el sur del Caribe contra un barco del narcotráfico que había zarpado de Venezuela y estaba siendo manejado por una organización designada como narcoterrorista”, ha escrito el responsable de la diplomacia estadounidense.

Los tres destructores frente a las aguas venezolanas son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson. El Pentágono justifica su presencia como parte de los planes de la Administración de Donald Trump para enfrentarse a las amenazas de los carteles de la droga en América Latina. También asegura que los navíos continuarán en esas aguas durante varios meses. El despliegue incluye aviones de espionaje P-8, acorazados y submarinos de ataque, incluidos los buques anfibios USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale.

Trump atribuye a los carteles en América Latina el flujo de fentanilo y otras drogas que, según él, destruyen comunidades estadounidenses y generan un aumento de la violencia en algunas ciudades del país. También atribuye a Maduro el liderazgo del cartel de los Soles, una red criminal que vincula a altos cargos venezolanos con grupos de la guerrilla colombiana y bandas de narcotraficantes de México. La Casa Blanca anunció el pasado 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) por información que permita el arresto de Maduro.

A comienzos de agosto, el republicano firmó en secreto una directiva para el Pentágono que autorizaba el uso de la fuerza militar contra los carteles de la droga latinoamericanos que la Administración ha declarado organizaciones terroristas, según reveló The New York Times.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado recientemente que Estados Unidos está dispuesto a usar “todos los elementos de su poder” para detener el flujo de entrada de drogas a través sus fronteras y “llevar a sus responsables ante la Justicia”.

En respuesta al despliegue estadounidense, Venezuela ha desplegado tropas en la fronteras y ha llamado a alistarse a milicianos y voluntarios para repeler una hipotética operación militar extranjera. El presidente del país, Nicolás Maduro, declaraba en una rueda de prensa con medios internacionales este lunes: «Si Venezuela resulta agredida, nos declararíamos en lucha armada y República en armas”.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en 100 años”, dijo el jefe de Estado. “Son ocho barcos de guerra, con 1.200 misiles y un submarino nuclear que apunta a Venezuela. Es una amenaza extravagante, inmoral y sangrienta. Ellos han querido avanzar a la máxima presión militar, y nosotros hemos declarado la máxima preparación en Venezuela”.

Maduro negó cualquier vínculo criminal. “Si están buscando un mafioso, búsquenlo en otro lado”, dijo este lunes. “Si Venezuela resulta agredida, nos declararemos en lucha armada”, advirtió en su rueda de prensa del lunes.

Hender «Vivo» González

Con información de El País