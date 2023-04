11 de abril de 2002: ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? (video)

El reconocido historiador y agudo analista político ya fallecido, Jorge Olavarría, compartió sus impresiones con el periodista José Israel González, días después de aquellos momentos trágicos y convulsos que se suscitaron en abril del 2002, cuando aún estaba caliente el ambiente en la Venezuela de hace más dos décadas.

El historiador y analista político Jorge Olavarría (+)

El contacto se dio en el marco del programa “Usted Tiene La Palabra”, cuando aún existían dudas sobre si los hechos políticos acaecidos en Caracas, habían sido un Golpe de Estado, una rebelión militar o popular, fecha que los venezolanos recuerdan hoy martes 11 de abril.

El también Abogado Constitucionalista Olavarría, comenzó analizando sobre el hecho de algunos líderes, que en condiciones parecidas a las de Hugo Chávez, retornaron al poder luego de parecer políticamente destruidos. En Venezuela se tiene el caso de Antonio Guzmán Blanco en 1878 y a nivel internacional Napoleón Bonaparte en 1814, quienes terminaron siendo aclamados por las multitudes a su vuelta al poder.

“Lo que pasó entre el 11 y 14 abril aún lo estamos digiriendo, porque fueron momentos alucinantes y fugaces”, sentenció el también periodista y quien fuera Diputado al Congreso de la República.

La Policía Metropolitana disparando cerca de Miraflores

“La etiqueta condiciona el contenido y hay una diferencia conceptual”. El doctor Olavarría considero que fue una “rebelión popular” que se fue generando con una gran presión, que se inició con la huelga de la gerencia de PDVSA, la cual se fue radicalizando y que se unió con la huelga general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) para que Chávez renunciara. “Eso era lo que la gente pedía y eso no es un golpe de estado, eso no es una sublevación, eso es un ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido y la renuncia es una manera de ausencia definitiva de un Presidente de la República”.

El alto mando militar renunciando

Siguió en su entrevista recordando que “Eso fue una huelga revolucionaria que tenía como objetivo político sacar de la presidencia de la República al Jefe del Estado“, explicando que se estaba en el cuarto día de un paro que se inició primero por 24 horas, se prorrogó por 48 horas y en el tercer día se declaró indefinida, por lo que aún para ese momento no podía catalogarse como un Golpe de Estado.

“Fue la manifestación popular más grande que se había producido en la historia de Venezuela, por ello la gente emocionada decidió emprender hacia el Palacio de Miraflores a pesar de no ser una marcha que contaba con los permisos requeridos”, lo mencionó en relación con aquella marcha que debió culminar en PDVSA Chuao.

Luego de los disparos y muertos alrededor de “Puente Llaguno”, surge aquella declaración televisada y recordada por todos los venezolanos, “Cuando el General Lucas Rincón le pide la renuncia al Presidente y le anuncia al país que ha sido aceptada, aún no se produce el Golpe del Estado, porque luego él menciona que también el alto mando militar ha renunciado, de manera que no es un golpe militar, porque ellos no se atribuyeron el poder”, dice el historiador al periodista José Israel González.

Allí, según su versión, se produjo una “ausencia absoluta”, porque la Constitución no prevé un escenario donde no esté el Presidente y que el Vicepresidente tenga falta absoluta, “porque se dice que el Vicepresidente había sido destituido horas previas”.

Prosiguió Olavarría diciendo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Justicia es el único que puede llenar un vacío de poder como el que sucedió el 11 de abril de 2002. “Si hubiesen tenido una asesoría legal adecuada y política, se les habría dicho que convocaran de madrugada al Presidente de la Sala Constitucional y convocarla (a la Sala) de urgencia. Allí es cuando se produce el Golpe de Estado, porque hay una interrupción del proceso constitucional porque esta situación no prevista había que ir al TSJ”.

Carmona Estanga desde Miraflores

El también exembajador en Londres afirmó tajantemente que se produce un rompimiento del hilo constitucional “Cuando estos insensatos y amateur, echan a perder un movimiento tan hermoso, toman el poder y dicen que se van a quedar un año, y a disolver la Asamblea y los poderes públicos”.

En medio de la entrevista confesó sobre el papel que tuvo la Iglesia Católica durante estos hechos de abril de 2022: “El Cardenal Ignacio Velasco fue quien avaló a Pedro Carmona y se lo entregó a los militares”.

Según el historiador Jorge Olavarría, “es un Golpe de Estado y no es un Golpe Militar, porque no tomaron el poder para ellos pudiendo hacerlo, porque ellos querían que la Fuerza Armada volviera a ser institucional, obediente, deliberante y al servicio del Estado Venezolano”.

Carmona auto juramentándose como presidente te de Venezuela

Según los hechos previos al 11 de abril, Olavarría cuenta que el día miércoles 10 de abril se entrevistó en su despacho con dos abogados que nunca había visto en su vida, uno de ellos Daniel Romero y con el Dr. Allan Brewer Carias, quien reconoció era una de las mentes más brillantes de Venezuela. “Ellos vinieron a hablar conmigo porque tenían información que podía ser inminente el rompimiento del hilo constitucional, y me presentaron el documento que leyó días más tarde Pedro Carmona Estanga”.

Olavarría escuchó sus planteamientos, les hizo unas explicaciones fundamentales sobre las veces que se ha fracturado el hilo constitucional y les recordó sobre tres instrumentos fundamentales: El Manifiesto, El Acta y los decretos: “Lo que me leyeron estaba carente de esos elementos, eso era un pasticho y una ensalada espantosa, una barrabasada. Sin embargo, mis planteamientos los escucharon atentamente”.

“Yo te voy a ayudar y hacer un esqueleto del acta”, les dije. Pero, toda vez que se retiraron se quedó en privado con Brewer Carías y le comentó: “Esto que han traído estos muchachos es una mierda. Luego de eso quedaron en verse al día siguiente en horas de la mañana para darle celeridad al asunto, sin embargo, sucedieron los hechos de la madrugada “y cuando llamo a la casa del abogado Allan Brewer Carias a las 05:00 a.m. su esposa me dijo que a la 01:00 a.m. lo habían ido a buscar”, narró con cara de indignación Jorge Olavarría.

Luego de eso, no lo volvieron a llamar. “Ese disparate mayúsculo no pudo haberlo escrito Brewer Carías”, asegurando que Carmona Estanga fue el responsable de la autoría de eso.

El Cardenal Ignacio Velasco firmando los decretos Carmona

“Fue un golpe de derecha súper fascista estúpida, eso fue una locura ese decreto, ellos han debido respetar a la Asamblea Nacional y a los gobernadores electos. Lo que pasó no tiene parangón en la historia política, un Pedro Carmona que había sido un magnífico presidente de FEDECÁMARAS, pero desbarató toda la alegría, los sacrificios, el patriotismo de millones venezolanos que protestaron contra Chávez y se puso en manos de unos aventureros de cuarta categoría como lo son los hermanos Pérez Recao”, expresó Olavarría en el programa “Usted Tiene la Palabra”, grabado el primero de mayo de 2002.

Olavarría durante aquella reveladora entrevista con el periodista José Israel González

A su vez, fue enfático en declarar: “Tengo la autoridad moral de hablar sobre esto, porque el 13 de abril, cuando todos los sectores creyeron que se habían montado en el poder con Carmona Estanga y que le cayeron al Estado como una jauría hambrienta, yo publiqué un artículo en El Nacional donde dije que era un Golpe de Estado”.

Sobre esta jauría hambrienta, Jorge Olavarría se refirió a los empresarios en el entorno de Carmona Estanga: “Hay que algo que a mí me tiene indignado que son los créditos indexados, eso no tiene justificación desde el punto de vista ética, hubo un representante de la Asociación Bancaria que se acercó al INDECU el día sábado 13 de abril para que le entregaran todos los archivos donde estaban esos reclamos por 300 mil millones de Bolívares”.

Chávez retomando el poder en Miraflores

Asimismo, el polémico historiador confirmó que hubo una especie de secuestro institucional por parte de los Pérez Recao. “Si yo he sido muy severo con Chávez, tengo que serlo con esta gente también”.

“Carlos Ortega fue un perro viejo y se distanció de Carmona Estanga y Carmona Estanga también lo distanció a él. Ortega hizo muy bien en alejarse”, al mismo tiempo que decía que aquí todo el mundo estaba conspirando abiertamente que más bien la noticia era quien no lo estaba haciendo.

En ese momento, 1 de mayo de 2002 Olavarría dijo lo siguiente: “Yo creo que es inevitable que haya un segundo terremoto, espero que no se de una nueva confrontación dentro de la Fuerza Armada pero que no veo posible que sea pueda evitar”.

Ver programa completo en el canal de YouTube de Somos TV

Redacción: Ely Saúl Sequera