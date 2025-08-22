10.000 Insumos médicos son entregados al Hospital Central Antonio María Pineda

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 13, liderada por el General de División Hibrahim Ricardo Sirgo, realizó una significativa donación de 10.000 insumos médicos al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), la cual fue recibida por el Secretario de Gobierno, Nelson Torcate, en representación del Gobernador del Estado Lara, Luis Reyes Reyes, Elizabeth Manzanilla de Valecillos, secretaria de Salud y Linda Amaro, Directora del HCUAMP.

«Hoy estamos haciendo realidad un sueño del gigante, y es que la fusión popular militar-policial es un hecho tangible y concreto. En nombre del pueblo de Lara y de la gobernación del estado de Lara, agradecemos al general Hibrahim y a la Zona de Defensa Integral Lara (ZODI) por este gesto de donar estos 10.000 insumos a través del sistema unificado de atención farmacéutica y que sabemos que se le va a dar en este hospital un extraordinario uso y va a llegar a las manos de quien debe llegar, el pueblo bolivariano, el pueblo de Lara», expresó Nelson Torcate, Secretario de Gobierno de Lara.

Por su parte el General de División Hibrahim Ricardo Sirgo dijo: «Esto está enmarcado en esa perfecta fusión popular militar policial, es una cuarta línea estratégica ordenada por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, que es esa herramienta que nos va a permitir a nosotros mantener la independencia y la soberanía. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana firmó un acuerdo con el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica y ha sido bien positivo, hemos avanzado en el aspecto médico que siempre es primordial y fundamental. En esta fusión que tenemos nosotros y en este convenio de nuestra FAN y SOAF, hago entrega de estos 10 mil insumos médicos para quienes asistan al hospital Antonio María Pineda».

Este acto reafirma el compromiso de las instituciones en trabajar de manera conjunta para fortalecer el sistema de salud en la región y garantizar el bienestar de la población.

Orianny Sánchez

Prensa Gobernación de Lara

Hender «Vivo» González