1.200 solicitudes atendidas en Lara a través de la VenApp

1.200 solicitudes reportadas por el Poder Popular a través de la Línea VenApp del Sistema 1×10 del Buen Gobierno fueron atendidos por la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) en los nueve municipios del estado Lara durante el mes de septiembre.

Despliegue técnico

El despliegue técnico contempló labores de mantenimiento en puntos de iluminación pública, control de vegetación en tendidos eléctricos, instalación de transformadores de distintas capacidades y reemplazo de componentes eléctricos, fortaleciendo el suministro de energía y garantizando la estabilidad del sistema.

Estas acciones, planificadas y ejecutadas en respuesta rápida a los requerimientos de la población, beneficiaron a comunidades de los municipios Iribarren, Torres, Morán, Crespo, Jiménez, Simón Planas, Andrés Eloy Blanco, Urdaneta y Palavecino.

Atendidas 1.200 solicitudes en Lara a través de la VenApp

De esta forma, la estatal eléctrica avanza en las mejoras y adecuaciones necesarias para la consolidación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), reafirmando su compromiso con el bienestar y la calidad de vida del pueblo larense.

