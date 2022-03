(0-4) Exhibición de fútbol de un Barça que arrolla al Real Madrid

El equipo de Xavi Hernández logra un triunfo histórico en el Bernabéu gracias a una gran actuación coral ante un rival asfixiado y superado.

Aubameyang, con un doblete, Araujo y Ferran Torres fueron los goleadores del Barça, que perdonó la manita.

Exhibición histórica del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. En el debut de Xavi Hernández como entrenador, el Barça sumó más que tres puntos tras golear al Real Madrid (0-4) y demostrar que el técnico egarense ha llegado para marcar una época. Aubameyang y Araujo, asistidos por Dembélé, marcaron en el primer tiempo y de nuevo Auba y Ferran Torres lo bordaron tras el descanso.

Una victoria que acerca a los de Xavi a la segunda plaza y se avecina como triunfo histórico, de aquellos que marcan el inicio de una era. Toda una declaración de intenciones del entrenador del Barcelona, el más pitado de los culés en el Bernabéu. Por algo será que le guardan tanto rencor. Lo sufrieron como jugador y ahora también empiezan a hacerlo como entrenador.

Durante la semana, el técnico catalán había barajado varias opciones para sorprender al Madrid, pero decidió no tocar el esquema aunque lo matizó con sus piezas. Arriba fue con todo. Ferran Torres, Aubameyag y también Dembélé, que volvió a ser titular. El francés tenía la misión de aprovechar la mermada banda izquierda de la defensa merengue, que no tenía a Mendy y Ancelotti optó por Nacho, que lo sufrió desde el inicio. Pero la principal sorpresa del once fue Dani Alves. Xavi apostó por Araujo como lateral para encargarse de Vinicius y guardar un poco más su carril ante la anarquía táctica, con sus pros y contras, de Ousmane, protagonista con dos asistencias.

El Madrid, por su parte, optó por dejar a Rodrygo arriba ante la baja de Benzema, su referente en ataque, que no llegó por lesión. Ancelotti repobló el centro del campo y optó por Valverde, que tuvo la primera gran ocasión en un contragolpe, como no. Un primer duelo Vinicius-Araujo que se llevó el brasileño y la cedió atrás para la llegada de su compañero uruguayo. Fede tiró abajó y Ter Stegen recuperó su mejor versión sacando una mano y evitando el tanto.

Todo el Barcelona estaba muy metido. El dominio fue constante y desde el inicio, con una presión que asfixiaba al Madrid. Los blancos sufrían y Courtois salvó el primero. Un disparo a bocajarro de Auba tras una buena acción de Ferran. El meta blanco se mostró ágil y con reflejos para sacar el remate del gabonés.

Ferran, que también fue un puñal por la izquierda, lo intentó con una rosca que enmudeció al Bernabéu pero que salió lamiendo el segundo palo. Hasta que antes de la media hora, Dembélé se atrevió con Nacho. El francés superó al madridista por la derecha y le sirvió un centro medido a Aubameyang. Aquella conexión de Dortmund que ahora resurgió en LaLiga. El goleador azulgrana tiró de olfato y metió la cabeza entre Alaba y Militao para abrir la lata.

El tanto empezaba a hacer justicia y el propio Aubameyang pudo hacer el segundo tras una rápida transición de balón. Eric, De Jong, Auba. Pero el delantero se encontró de nuevo con Courtois.

El Madrid solo podía reaccionar a la contra.Vinicius, y todo el estadio, reclamó un penalti que no exsitó porque el brasileño se tiró antes de que llegara a taparle Ter Stegen. Si hubiera aguantado quizás el meta lo hubiera arrollado.

Pero el Barça estaba de dulce y se encontraba muy cómodo. El segundo, parecía cuestión de tiempo. Y llegó incluso a balón parado. Dembélé sirvió un saque de esquina y Araujo entró con todo para cabecear al fondo de la red poco antes del descanso.

Pero el ‘show’no tenía fin. Y en menos de diez minutos de la segunda parte, el Barça ya había marcado dos goles más. Pudieron ser tres más porque solo empezar Ferran tiró fuera un cara a cara. El valenciano tardó dos minutos en remediarlo tras consumar una jugada espectacular. Error de Camavinga, que entró en el descanso. De Jong combinó con Dembelé y Auba se la dejó de manera exquisita para que Ferran Torres marcara el tercero, esta vez sin perdonar a Courtois.

Pero el tanto más surrealista fue el cuarto. Ferran Torres le filtró un balón interior a Aubamenyang, que arrancó en línea. El asistente levantó la bandera, los defensores madridistas se frenaron, pero el colegiado no pitó y Auba la picó por encima de Courtois. Tras revisarlo el VAR, Martínez Munuera dio por válido el 0-4 cuando aún quedaba un mundo.

El Barcelona tuvo más de media hora para intentar la manita que pedían desde la grada el sector culé. Lo probó Ferran, Aubameyang también tuvo la suya y Piqué miraba de reojo a ver cuándo podía subir arriba. Más todavía cuando el Bernabéu aplaudió una fea entrada de Camavinga a Busquets.

Finalmente el quinto se resistió, pero el Barça se llevó un Clásico tres años después. Con Xavi en el Barnabéu y Laporta en el palco sacando pecho. Un golpe sobre la mesa que da alas a la afición culé. Ganas de volver a veros era esto.

FICHA TÉCNICA:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Camavinga, 46′), Militao, Alaba, Nacho (Lucas Vázquez, 63′); Casemiro, Modric, Kroos (Mariano, 46′); Valverde, Rodrygo (Asensio, 63′), Vinicius Jr.

FC BARCELONA: Ter Stegen, Araujo, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba (Dani Alves, 81′); Pedri (Nico, 81′), Busquets, Frenkie de Jong (Gavi, 71′); Dembélé, Aubameyang (Memphis, 71′), Ferran Torres.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a los madridistas Kroos (22′), Modric (63′), Camvinga, Lucas (88′), y por parte del Barcelona a De Jong (26′), Busquets (31′), Jordi Alba (74′), Nico (88′)

Goles

0-1, 28′: Aubameyang, 0-2, 37′: Ronald Araújo, 0-3, 46′: Ferrán Torres, 0-4, 50′: Aubameyang

Mundo Deportivo