0-1: El Atlético de Madrid golpea y resiste en Old Trafford para seguir soñando en la Champions

Un gol de Lodi antes del descanso dio el pase al conjunto rojiblanco a los cuartos de final del torneo continental.

Ejercicio de resistencia de un equipo, el colchonero, que mostró la esencia que le ha hecho grande desde la llegada de Simeone.

Gran actuación de un Atlético, sostenido por Oblak en los momentos de apuros, ante un Manchester que nunca encontró la forma de hacer daño.

El Atlético de Madrid de Madrid conquistó Old Trafford con un gol de Lodi pero, sobre todo, siendo el Atlético de Madrid. Ganó en Old Trafford, donde mostró sus señas de identidad. Sacrificio, carácter, personalidad, compromiso… Anuló al Manchester United (espantando los fantasmas de Cristiano, para mal de algunos, al que eliminan por primera vez en Europa), golpeó cuando debía hacerlo y se plantó en cuartos de final. Entre los ocho mejores del continente. Merecido premio para los 3.000 colchoneros desplazados a la ciudad inglesa. A soñar.

Comenzó el choque parejo, con el United apretando más, tal y como se preveía, pero con el Atlético bien plantado. Sobre todo en defensa, porque en el centro del campo sufría. La presión alta de los ingleses forzaba a los españoles a jugar en largo, casi siempre por alto, con el consiguiente poco éxito de esas acciones con Joao y Griezmann arriba.

El primero que avisó fue el Manchester, con un rápido ataque que culminó Elanga con un disparo a bocajarro que salvó Oblak… con la cabeza. En una noche como esta, que el esloveno fuese el de los ‘milagros’ podía resultar fundamental. E hizo el primero antes del cuarto de hora. Respondió rápidamente De Paul con un gran disparo desde fuera del área ante el que intervino magistralmente De Gea, con Old Trafford viendo ya el 0-1.

Luego fue Dalot, también desde lejos, el que probó a Oblak. Y el Atlético comenzó a entonarse. Sobre todo Koke, en la medular, para dar más salida al equipo. Para que tuviese más balón. Y Griezmann, leyendo a la perfección el choque. Los locales llevaban la iniciativa, pero el peligro visitante comenzaba a vislumbrase. Tanto, que marcó Joao Félix, pero el tanto quedó anulado por fuera de juego de Llorente, al que había habilitado el capitán. La acción frustró al Atlético, pero le dio más calma.

Y en la siguiente que tuvo, el tanto ya sí valió. De Paul se la puso en profundidad a Joao, que de tacón se la dejo a Griezmann. Pase del galo con la derecha y cabezazo picado de Lodi en el segundo palo. De ahí al descanso apretó el Manchester, con un lanzamiento lejano pero peligroso de Bruno Fernandes, ya fuera de tiempo, ante el que respondió de nuevo Oblak.

El segundo acto comenzó movido, con un disparo cruzado de Elanga a los 45 segundos tras genial dejada de Bruno que se fue fuera poco. No podía dormirse ni un instante el Atlético, que mantenía el plan del inicio, aunque algo más de balón le hubiese venido de perlas. Maguire y De Gea concedieron un balón a De Paul que el argentino remató desde lejos para meter miedo a los locales, que seguían dominando en la posesión. Pero no generaban demasiado, salvo una volea de Sancho. Eso sí, quedaba media hora. Y eso era mucho tiempo con ese plan. Defender, sí, pero con alguna contra. Si no… Llegó una montada por Griezmann y Herrera y que acabó con un pase de Lodi al que no llegó Joao por milímetros. Giménez, que estaba imperial por alto, mandó el cabezazo del córner arriba.

Rangnick hizo un triple cambio, metiendo a Rashford, Pogba y Matic por Elanga, McTominay y Bruno. Luego entró Cavani por fred. Más madera. Simeone seguía sin mover el banquillo. Y se avecinaba bombardeo. Y llegó. Pero estaba Oblak. Primero repelió el cabezazo de Varane, que remató solo, y luego atrapó la volea de Cristiano. Koke, fundido, dejó su sitio a Kondogbia. No corría el tiempo para el Atlético. Volaba para el Manchester.

El Cholo dio entrada a Felipe (por Joao) para reforzar el juego aéreo en el descuento. Otra falta. Otro balón colgado. Otro despeje. Y se acabó. El Atlético, a cuartos de final. Entre los ocho mejores de Europa dos años después, en una temporada de lo más irregular, pero que permite seguir soñando a los colchoneros tras conquistar otro mítico feudo del fútbol mundial.

De Gea; Dalot, Maguire (Mata 84′), Varane, Telles; McTominay (Matic 67′), Fred, Bruno Fernandes (Pogba 67′); Sancho, Ronaldo y Elanga (Rashford 67′).

​Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Reinildo, Lodi; Koke (Kondogbia 80′), Herrera, De Paul; Griezmann (Correa 92′) y Joao Félix (Felipe 90′).

​Goles:

0-1, min.41, Lodi.

​Árbitro: Slavco Vincic (Eslovenia). Amonestó a De Paul (43′), Matic (81′), Rashford (87′).

​Campo: Old Trafford.

Mundo Deportivo