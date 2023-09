”𝐍𝐨 𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞 𝐢𝐫𝐦𝐞, 𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐢 𝐬𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐝𝐚”: La conmovedora reflexión de periodista tras el grave accidente en La Guaira

El periodista deportivo venezolano Miguel Santana, conocido como ”Santana Deportes” realiz贸 desde su p谩gina de instagram @santanadeportes un escrito para llamar a la conciencia y reflexionar sobre los constantes accidentes de tr谩nsito que est谩n ocurriendo en Venezuela, donde destaca que la falta de mantenimiento de veh铆culos, la imprudencia y los conductores que recorren las calles, carreteras u avenidas de forma descontrolada; Son las principales causas de los lamentables accidentes de tr谩nsito.

”Cuando intent茅 reaccionar, estaba en lo m谩s alto de un lugar desconocido, mi nombre se ha escuchado entre los gritos de la gente; mi cuerpo no me duele, no lo siento, ya no es m铆o, y aqu铆 estoy, no s茅 d贸nde, ni por qu茅 he venido”.

”Ten铆a 饾悵饾悶饾惈饾悶饾悳饾悺饾惃 饾悮 饾惉饾悶饾悹饾惍饾悽饾惈, 饾惁饾悽 饾惄饾惀饾悮饾惂 饾悶饾惈饾悮 饾惌饾惈饾悽饾惍饾惂饾悷饾悮饾惈, 饾惄饾悶饾惈饾惃 饾惂饾惃 饾惈饾悶饾悳饾惍饾悶饾惈饾悵饾惃 饾惂饾悮饾悵饾悮, solo un pedazo de metal incrust谩ndose en el vidrio, con el estruendoso sonido de un hecho que me dej贸 sin dicho. Ahora no s茅 qu茅 har茅, quisiera el tiempo regresar, me siento 饾悮饾惌饾惈饾悮饾惄饾悮饾悵饾惃 饾惒 饾悳饾惃饾惂饾悷饾惍饾惂饾悵饾悽饾悵饾惃, vuelo sin saber razones y aunque quise ser buen hombre, hoy soy alma, soy un cuento, soy el llanto de mi madre, sufrimiento de mi hermano. Yo no quer铆a morir, pero un carro me aplast贸”. Describi贸 en su cuenta de instagram el periodista deportivo de Televen @santanadeportes luego del tr谩gico accidente en la altura del polideportivo Jos茅 Mar铆a Vargas, La Guaira.

”Ese horrendo accidente, escenificado en La Guaira, acab贸 con la vida de cinco personas y lesion贸 a siete. Me la paso recorriendo el pa铆s trabajando y al ver algo as铆, entiendo que la vida puede terminar en tan solo segundos, cuando menos lo esperas. Esas personas apenas estaban iniciando el d铆a y encontraron la muerte en el camino, sin mediar palabras. Solo imaginen lo que a esta hora est谩n sintiendo esas familias, de no creer, totalmente absurdo”. Dijo en sus redes

”No s茅 qu茅 m谩s debemos hacer para que la gente tome conciencia, para que muchos entiendan que ir a exceso de velocidad no solamente pone en riesgo tu vida, sino la de otros. Algunas cosas pueden evitarse, si tenemos la conducta adecuada y pensamos en el bienestar com煤n. Imag铆nate que hubieras sido t煤. Solo pi茅nsalo por un momento”.

”Siempre es lo mismo: personas corriendo y muchas veces, con veh铆culos faltos de mantenimiento. Injusto me parece que todo termine as铆 y ya. 隆Adi贸s vida! 隆Hasta siempre!” finaliz贸 el escrito en instagram que ha tenido una notable repercusi贸n debido a que no suele a acudir a realizar este tipo de post en su p谩gina, porque se ha destacado como un periodista deportivo, sin embargo; Fue tan tr谩gico el accidente, que ha llamado a la reflexi贸n.

Por: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia