El Clásico ha convencido a Florentino presidente del Real Madrid sobre Haaland

Según explica la Cadena SER, el presidente del Real Madrid se dio cuenta de que el equipo no puede subsistir con Benzema. Cuando falta, el equipo tiembla. Apretará por el noruego.

La debacle en el clásico le ha servido también al Madrid para sacar conclusiones de mercado. Así lo explica la Cadena SER. Francisco José Delgado ha explicado en SER Deportivos que Florentino Pérez tomó nota y se ha dado cuenta de que con Benzema solamente como nueve no le da al Real Madrid. «Florentino se ha dado cuenta de que el Real Madrid no puede ir por los mejores campos del mundo sin delantero cuando no está Benzema. Florentino se ha dado cuenta y el Real Madrid va a apretar mas en serio por Haaland», ha explicado.

Sin Benzema, que ya tiene 34 años, el Madrid pierde una notable capacidad en su ataque. Apenas consiguió inquietar al Barcelona. Jugadores como Jovic o Mariano no han demostrado la capacidad necesaria para ser el nueve del Real Madrid y cuando el francés coge un resfriado hay que ponerse a temblar. Haaland es compatible con Mbappé, ese no es el problema. El noruego asegura una presencia necesaria en el área. Es un nueve clásico que afila cualquier equipo y que con su sola presencia ya genera una sensación de peligro en el rival. Sin eso, el Barcelona jugó muy cómodo durante el Clásico y el Real Madrid se mostró impotente.

Según el propio entorno de Haaland, la puja por el noruego se circunscribe a estas alturas a una pelea entre el Manchester City y el Real Madrid. Para Guardiola sería cerrar la búsqueda de un nueve que sustituya a Agüero, al que perdió sin remplazo en junio. El City ofrece a Gabriel Jesús para hacer caja y ayudar a financiar la llegada del noruego. El Real Madrid quiere dar un golpe dobre con Mbappé y con Haaland.

