Coronavirus: Los “chinos” de Barquisimeto preocupados mientras la gente se muestra cautelosa

El brote de coronavirus originado en Wuhan, China, ha ocasionado la muerte de más de 200 personas de esa nacionalidad y enfermado a miles en varias partes del mundo, pero también ha generado otro tipo de víctimas: asiáticos que son objeto de discriminación.

Esta grave epidemia que mantiene al mundo en alerta, es tema también de alto impacto en la opinión pública de Venezuela, donde las conversaciones entre las personas giran en torno a las causas, consecuencias y forma de contagio de tan extraña enfermedad.

El centro de Barquisimeto se caracteriza por un constante movimiento comercial, donde además de la Colonia Árabe, están “los Chinos”, que ocupan parte de la Carrera 20, desde la calle 30 hasta la 36, ofreciendo en su mayoría productos de primera necesidad, quincallería y juguetería.

No obstante que los casos del coronavirus no se han confirmado en nuestro país, muchos venezolanos manifiestan a “sotte voce” el temor de sufrir esta enfermedad, generándose cierta animadversión hacia las personas con rasgos asiáticos, lo que se traduce automáticamente en una “discriminación hacia los chinos”.

Aunque no lo quieran expresar públicamente, muchos comerciantes de origen asiático radicados desde hace años en Barquisimeto han comentado su descontento por las expresiones de discriminación y burla hacia ellos, no solo en redes sociales sino también por algunas calles céntricas de la ciudad.

¡Soy chino, pero no soy un virus! Sé que todo el mundo le tiene miedo al virus, pero sin prejuicios, por favor”, fue un llamado que hizo en tiwtter Lou Chengwang, ante los comentarios humillantes que han surgido en algunos medios de Europa, según un reporte de la BBC.

Varias personas qua transitaban por el centro de la capital larense, fueron consultadas sobre ¿qué saben del “coronavirus”, formas de contagio y si hacen sus compras normales en los comercios chinos?.

“Yo vengo a diario a que los chinos para buscar mejores precios y claro que se lo que es el coronavirus, es una enfermedad que se transmite por contacto directo. Yo en mi caso no tengo temor de seguir viniendo porque el foco principal esta es en China, y si no han viajado a ese país, no debe haber problema”, dijo un señor que frecuenta la zona comercial.

“Visito el comercio muy esporádicamente, y también he leído por las noticias lo que está pasando con esta enfermedad, sin embargo no evito visitar los comercios chinos aunque si tomo algunas precauciones”, nos comentó otro de los consultados de apellido Tolosa.

“No sé mucho de eso que llaman el “coronavirus” porque estoy muy ocupada, y no he podido documentarme bien. Lo que si supe es que hay muchos casos en los hospitales… pero hay que verificar, pero no voy a dejar de venir al comercio chino por algo que no han verificado. En tal caso, debería tomar las precauciones, así como paso hace años con la gripe porcina”, nos declaró una joven barquisimetana.

Lo cierto del caso es que esta epidemia mortal que mantiene alarmado al mundo, ha generado cierto rechazo hacia las personas de nacionalidad china, o que tengan rasgos asiáticos, creando una especia de “stigma” perjudicial para nuestra sociedad.

“El estigma”

Otro país donde se han elevado los casos de estigma es en Canadá, donde la comunidad de origen chino vivió las duras consecuencias del brote del síndrome respiratorio agudo severo (Sars) en Toronto, segun reporta BBC.

El Sars, que es causado por un coronavirus, mató a 774 de las 8.098 personas infectadas en un brote que comenzó en China en 2002.

Tan solo en Canadá hubo 438 casos sospechosos de Sars, la mayoría en la ciudad de Toronto, y 44 personas murieron durante la primavera y el verano de 2003. Las empresas y negocios chinos se vieron especialmente afectados, con pérdidas de ingresos de entre 40% y 80%.

“El daño fue grave”, dijo a la BBC Justin Kong, director ejecutivo del capítulo de Toronto del Consejo Nacional Chino Canadiense.

“Una pérdida de ingresos, una pérdida de empleos, personas que pierden su sustento, sus hogares. Enfrentando el estigma en la escuela, en el lugar de trabajo”, dijo.

Los concejales de la ciudad y los líderes de la comunidad china en Toronto instaron a los residentes el miércoles a no culpar ni discriminar a los residentes de ascendencia asiática por la propagación del coronavirus.

Actualmente, Canadá tiene dos casos confirmados de coronavirus, y Kong dice que la gente todavía está tratando de entender cuál podría ser el impacto.

Pero dice que “hay miedo dentro de la comunidad sobre la enfermedad y miedo al impacto de la discriminación en nuestra vida cotidiana; el impacto que tendrá en las industrias, los trabajadores y las pequeñas empresas y la comunidad en general”.

