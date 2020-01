“Tenía planes de casarse y soñaba con su primer hijo”: Fabián, el joven entrenador víctima de la tragedia en la Ribereña

Barquisimeto se vio consternada este domingo 26 de enero con la noticia de un grave accidente en la avenida Ribereña. Dos vehículos impactaron dando como resultado cinco retallecidos y un herido de gravedad. Los cuatro ocupantes del carro Optra quedaron calcinados, y con ello interrumpido sueños y metas.

Julio César Perdomo (chofer), Jhonny López, Rafael Mendoza (barbero y atleta del Deportivo Alianza) y Fabián Cedeño, pueden hacer todo bien planificado para esa tarde dominguera fuera especial, y para ello están dispuestos a hacer una buena ” sopa de pollo” .

Fabián Cedeño, una de las víctimas de este lamentable accidente, era entrenador de la Escuela de fútbol el 23 de enero de Palavecino, y tras despedir a un amigo que se marchó del país, ir al río con sus amigos sin sospechar que la fatalidad llegaría ese domingo

Jhonder Torres, entrañable amigo de Fabián, no estaba para morirse ese día. Sus panas lo buscaron para compartir un rato, pero este se negó y prefirió quedarse con su hijo. “Ellos me llamaron temprano para organizar todo y pasar el día en el río, pero como mi hijo no quería ir, les dije que no”, confesó en exclusiva para NB Jhonder, quien no vendió su asombro luego de enterarse de la forma como sus amigos perdieron la vida.

Todo el plan seguía igual. Al llegar al río Fabián se da cuenta que las verduras para el hervido no estaban en el carro, por lo que deciden regresar a la casa ubicada en el sector ” El Roble “, mientras que el resto del grupo lo esperaban en el lugar de esparcimiento .

“Fabián Cedeño fue muy emocionado puesto que el próximo 19 de febrero seria su boda junto a su compañera, y ya estaban planeando tener un hijo”, nos contó entre las críticas de Jhonder, desde la propia de Fabián en Cabudare donde sus amigos le ayudaron el ultimo adiós.

Pasaban los minutos, las horas y el carro Optra no regresaba. Las verduras eran lo de menos. Nadie contestaba el teléfono lo cual creó un ambiente de preocupación entre quienes ya estaban ubicados en el río, por lo que decidieron ir a buscar a los cuatro amigos, que ya esa hora habían perdido la vida en plena avenida Ribereña de Barquisimeto.

“Fabián era mi amigo. El vivía con su madre y su pareja. Su trabajo como entrenador de fútbol en la escuela 23 de enero le permitiría ser el sustento del hogar ”, relata Jhonder.

Aquellos carros calcinados en plena avenida, la presencia de los bomberos y la cantidad de curiosos en la zona, llamó la atención de quienes regresaron del río para saber qué había pasado con Fabián y el resto del grupo. Fue entonces cuando los funcionarios del CICPC informaron lo ocurrido y la presunción de los nombres de las víctimas, para caer en la cuenta que ya los panas nunca regresarían al compartir aquel domingo.

Fue la cadena con el Cristo lo que confirmó a la madre de Fabián que se trataba de su hijo. El llanto, el dolor y la desesperación invadieron el alma de aquella señora, ilusionada porque dentro de poco vería a su ser querido comprometiéndose ante Dios en acto matrimonial.

“Los alumnos de Fabián aun no creen tan lamentable noticia. La escuela 23 de enero cuenta con más de 230 estudiantes, muchos de ellos aprendiendo a jugar fútbol gracias a las enseñanzas del profesor, que hoy partió en el cielo ”, nos dijo lloroso Jhonder en pleno velorio, al cual los estudiantes no asistieron por estar Todavía impactados con la tragedia . “No lo han asimilado”.

Lo que parecía ser un domingo cualquiera, el 26 de enero fue un día de luto. El trágico accidente deja un profundo dolor en estas familias que viven en el mismo sector, compartían esperanzas y anécdotas en un ambiente de mucha alegría. Hoy la tristeza se apodera de las cuadras donde lloran con resignación la perdida de los panas queridos.

Rafael Mendoza: Se desempeñaba como atleta del Deportivo Alianza. Deja dos niños, un varón y una hembra junto a su esposa.

J ulio Cesar Perdomo: Trabajaba como chofer del restaurante “El Mundo de Pedro y Pablo”. Deja cinco hijos y una esposa.

Jhonny López, Ejercía trabaja en el mismo restaurante. Deja a su esposa embarazada y una hija.

Fabián Cedeño : Entrenador de fútbol en la Escuela 23 de enero. Deja a su madre y su pareja.

