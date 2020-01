“Visión Deportiva” por Ely Saúl Sequera G

¡Rueda el balón! Así era el nombre de una columna deportiva que se publicaba en un diario de circulación regional de la pluma de Fabio Pabón Portilla que durante muchos años nos acercaba al incipiente mundo del balompié venezolano en una época donde el centimetraje mediático fue ampliamente absorbido por nuestra pelota rentada. Hoy en día, con el transcurrir del tiempo esto se ha transformado positivamente para los amantes de este deporte y de allí que dedique las siguientes líneas a lo que se avecina como un controversial 2020.

Aún quedaba ponche crema en la nevera cuando Rafael Dudamel el 02 de enero confirmó de manera oficial el rumor que rodó con mucha fuerza durante la última quincena de diciembre sobre su salida del combinado nacional. A los días siguientes se anunció su ya “cantada” contratación para dirigir en el Brasileirao, Liga de Primera División de Brasil, con el Club Atlético Mineiro, convirtiéndose así en el primer técnico venezolano en dirigir en territorio carioca.

Todo esto podría ser muy noticioso en cualquier país del mundo, bueno Venezuela tampoco fue la excepción, incluso como excelentes escritores de telenovelas que hay en nuestro país, muchos sacaron el “Padrón” que todos llevamos por dentro y en vez de derramar tinta sobre papel, a la vieja usanza, vertieron miles de caracteres en las redes sociales y lograron una trama a lo Martín Hahn donde todo el mundo parece el antagonista.

Lo cierto del caso, es que han pasado ya 22 días de la implosión del proyecto de Dudamel (Qatar 2022: Un objetivo de todos) y aún siguen llegando resúmenes curriculares a las oficinas de Sabana Grande. Son muchos los nombres que salen no sé de donde, tanto de técnicos extranjeros como de compatriotas, otros se han hasta postulado por redes sociales y por medio de entrevistas a los medios de comunicación. Algunos me han hecho recordar una frase que me decía una ex que tuve cuando quería volver con ella: “Barajita repetida no llena album”.

La Federación Venezolana de Fútbol aún no tiene respuesta de quien será el timonel cuando apenas faltan dos meses para la primera fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL, lo que si confirmó fue al Estadio Metropolitano de Mérida como sede oficial para ejercer la localía en el primer encuentro en casa. Esperemos que con la ida de Dudamel de La Vinotinto no se esfumen las esperanzas de verla en el otro Estadio Metropolitano, pero de Cabudare.

Necesitaremos un buen Santo a quien rezarle para poder clasificar, ¿Será San Paoli?

· La Vinotinto Sub-23 que dirige Amleto Bonacorso está participando en el Preolímpico que se juega en Colombia con los 10 equipos de la región suramericana. La principal figura de esta categoría para los venezolanos es Yeferson Soteldo (Santos FC – Brasil) que acudió al llamado del seleccionador, otro que también respondió fue Jan Hurtado (Boca Juniors – Argentina), para buscar ese cupo olímpico para Tokyo 2020 y de esta manera quizás sumarse al equipo de Voleibol masculino que hizo lo propio hace algunos días en el Perolímpico de Chile, siendo así el 9no equipo en la historia de nuestro país en lograr esta hazaña.

· Varias ausencias se presentan en esta categoría, en su mayoría afirman no haber conseguido permiso por parte de sus clubes de origen, jugadores de la talla de Wuilker Fariñes (Millonarios – Colombia), Yangel Herrera (Granada – España), Sergio Córdoba (Ausburg – Alemania), Cristhian Makoun (Miami – USA MLS),, entre otros. Sin embargo, en entrevista previa al partido donde se perdió 1 gol por 0 ante Chile, Bonacorso declaró a TLT que varios jugadores que él había intentado contactar no le habían respondido el teléfono, incluso “lo habían dejado en azul” refiriéndose cuando te dejan en visto en la plataforma de mensajería instántanea Whatsapp. Varios quedamos fue en blanco al escuchar esa declaración oficial.

· Precisamente, en este preolímpico ha surgido una buena iniciativa de miembros del grupo de Whatsapp Visión Deportiva al juntarnos para conformar “El Equipo Titular” para transmitir los partidos vía streaming de Venezuela. A manera de ensayo nos reunimos Manolo Durán (Voz del circuito oficial del Deportivo Lara), los periodistas Daniel Alejandro Rodríguez y Daniel Oviedo, también estuvo Ángelica Lugo de Huellas Regionales y este servidor, todos contamos con la producción de Efraín Rodríguez. Pronto esperamos se sume al equipo la Reina de las 44° Ferias Internacionales de Barquisimeto, Sthefany Sánchez, que por cierto estuvo de cumpleaños.

Estamos en Instagram como @SoyVisionDeportiva y en Twitter como @SoyVisionDepor