Buque de Marina de EE.UU. se alejó de la costa venezolana

El buque perteneciente a la Marina de Estados Unidos que este martes se encontraba a 26,5 millas náuticas de las costas venezolanas, se alejó este miércoles a primeras horas de la mañana.

El portal de noticias Conflicts News informó que el barco USS Detroit pertenece a la clase Freedom de la Marina estadounidense.

“El USS Detroit gira hacia el Norte y ahora se aleja de Venezuela”, escribió la CNW en Twitter.

Ante ello, el buque de la Guardia Costera clase Gavión de la Armada venezolana también giró y regresó a La Guaira.

Aunque no esté claro del motivo de la aparición de la embarcación cerca de Venezuela, se presume que la embarcación tiene como destino Colombia por los ejercicios militares que desarrollarán las Fuerzas Militares de Colombia y Estados Unidos entre el 23 y el 29 de este mes.

Esta actividad busca mejorar las capacidades de la Fuerza Pública colombiana para reaccionar contra las amenazas transnacionales.

El Tiempo de Colombia reseñó que los militares estadounidenses llegarán directamente este jueves a la base militar de Tolemaida, ubicada en Nilo, Cundinamarca. Tolemaida es uno de los fuertes de entrenamiento más grandes de América Latina.

USS Detroit turns north, now heading away from Venezuela. Venezuelan Navy Gavión class coast guard vessel Serreta has turned around and is heading back to La Guaira #Venezuela pic.twitter.com/Hf5LW8sAcl

— CNW (@ConflictsW) 22 de enero de 2020