Tres abridores zurdos por Caribes “no hay nada que temer” dice Luis Ugueto

Primero Logan Darnell, luego Wilfredo Ledezma y después Félix Doubront… Tres lanzadores zurdos. Así comienza la rotación de Caribes de Anzoátegui para la Gran Final de la temporada 2019-2020.

Esta edición de Cardenales de Lara, con Luis Ugueto como manager, no había visto algo así en toda la campaña. Como es obvio, sí se había medido contra serpentineros siniestros, pero jamás en una cadena de tres. Esa puede ser una ventaja de los indígenas… quizás. La lógica demográfica en el juego dicta esto: los zurdos pueden ser más difíciles que los derechos debido a que son menos. Los bateadores deben ajustarse a un ángulo y punto de salida que no ven con regularidad.

Entonces esta teoría dice que no es que los pitchers inclinados a la izquierda dominen a los bateadores –bien sean zurdos o derechos- por obra y gracia de alguna deidad, es que aprovechan el desajuste. Algunos peleadores están de acuerdo con eso, como Osman Marval, receptor e inicialista de los pájaros rojos.

“Al principio de la temporada no veía muchos pitchers zurdos. Creo que veía uno cada cuatro días, más o menos. No me salían los hits”, contó durante las prácticas en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. “Al final, cuando comencé a ver muchos más pitchers zurdos, me sentí más cómodo. Quizás con estos tres pitchers me sentiré algo extraño al principio, pero tal vez esté mejor en dos o tres días”.

Marval, paleador ambidiestro, logró ajustarse. Para el final de la ronda regular dejó .289 de promedio contra lanzadores zurdos, y si bien bajó un poco más en la postemporada (21-4 antes de la final) le dio un jonrón importante a Elvis Araujo, espigado siniestro de Águilas del Zulia.

“Marval y Luis Jiménez le saben batear a los zurdos”, soltó Ugueto con confianza.

Así como Marval, el Rey de Bobare es un objetivo recurrente de zurdos situacionales, quizás apoyados en el .239 de average que tiene el robusto toletero contra ellos en toda la temporada (ronda regular y postemporada sumadas). No obstante, de por vida, exhibe línea ofensiva de .279/.379/.435, con 27 jonrones, 136 carreras remolcadas y 200 hits, de acuerdo con Quality Sports. El siempre expresivo Jiménez tiene su posición.

“Ellos (Caribes) están preocupados por lo que no tienen que preocuparse”, comentó luego del triunfo de Lara en el primer juego de la final. “Nosotros estamos trabajando de una manera, ellos de otra forma y obviamente tienen a Mike Álvarez (coach de pitcheo) que es un verdugo en lo que hace. Pero nosotros estamos tratando de enfocarnos psicológicamente en otros pasos”.

En medio del sudor y la adrenalina que dejó el final del primer juego, Jiménez mencionó al dominicano Welington Dotel durante la conversación sobre los pitchers zurdos rivales. La mención tiene sentido: el jardinero es uno de esos bates que no parece tener que hacer un ajuste entre zurdos y derechos. No parece verles diferencia. A los serpentineros de izquierda los golpeó en la ronda regular con .343 de average, y .340 en general antes de la final.

Dotel no es una isla, es parte de un archipiélago ubicado en el dugout de Cardenales contra zurdos. Yojhan Quevedo, por ejemplo, ligó para .462 de promedio contra ellos en la ronda regular y Francisco Arcia .342. Yordanys Linares, quizás el bateador más difícil de Lara en la postemporada, tuvo average de .298, pero incrementó el castigo contra la izquierda en los playoffs al punto que, antes del choque contra Caribes, tenía .320 en promedio general. Él le dio dos hits a Darnell en el primer duelo y remolcó par de anotaciones.

Quizás todo esto se derrumbe en lo que viene de serie final, o tal vez no y los números contra zurdos se incrementen, el beisbol puede ser indómito para predecir, pero ahora se puede comprender la tranquilidad de Ugueto.

“No me preocupa. Nosotros hemos jugado buena pelota contra zurdos. Hemos conseguido resultados positivos y, desde mi punto de vista, desde el esquema que he venido aplicando, sé cómo jugar contra zurdos”, manifestó el estratega. “Si se tratara de algo nuevo para nosotros, tal vez. Tenemos una buena ofensiva y espero que responda. No hay nada que temer”.

Quevedo, Arcia, Marval, Dotel, Linares, Jiménez e Ildemaro Vargas, bateadores claves para Cardenales, ligan para .309 de average colectivo, en toda la campaña (sumatoria de ronda regular, playoffs y semifinal) en 320 turnos contra pitchers zurdos.

Y el patrón se mantuvo contra Darnell, en el primer juego: .304 le bateó Lara. El estadounidense pudo hacer outs claves y mejoró al final de su trabajo de 6.2 innings y aceptó dos carreras. Pero… ¿Y los demás? Será divertido ver el reto de estrategias en la final.

